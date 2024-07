Primul jucător luat în colimator de Gigi Becali după FCSB – Maccabi 1-1: „O să aibă o mare problemă cu mine dacă nu slăbește!”

Marți seara, pe stadionul din Ghencea, iar calificarea în faza următoare se v adecide miercurea viitoare la Budapesta, unde va avea loc partida retur.

Gigi Becali s-a luat de Daniel Popa după FCSB – Maccabi 1-1: „Va avea probleme mari cu mine dacă nu slăbește!”

după aspectul general al jocului, mai ales în repriza secundă, „roș-albaștrii” parcă ar fi meritat victoria. Dominare totală, ocazii multe ratate, dar din păcate compartimentul ofensiv a dezamăgit din nou.

Cu toate acestea, patronul Gigi Becali este mulțumit de cum s-a comportat echipa sa și e convins că va obține calificarea săptămâna viitoare în returul de la Budapesta, fiindcă s-a văzut ce diferență de valoare există între cele două formații.

Contrar așteptărilor, după un asemenea rezultat, el nu i-a criticat pe jucători. Singurul pe care l-a luat în vizor a fost atacantul și pe care l-a atenționat că trebuie să slăbească urgent.

„Miculescu m-a convins și el va fi cel care va juca titular. Eu nu zic că Popa nu este de nivelul FCSB. Dacă este la FCSB, este la acest nivel, dar el trebuie să slăbească 3 kilograme. O să aibă o mare problemă cu mine, dacă nu slăbește 3 kilograme. Nu a câștigat duelurile”, a declarat Gigi Becali la

Daniel Popa a fost transferat de FCSB în această vară de la U Cluj, Gigi Becali plătind în schimbul său suma de 300.000 de euro. El a fost adus pentru a întări compartimentul ofensiv, însă prestațiile sale de până acum nu prea au rupt gura târgului.

El a fost folosit în toate partidele din acest început de sezon, 3 în preliminariile Champions League, două în SuperLiga și în Supercupa României, dar nu a reușit să marcheze decât două goluri. Ambele au fost înscrise în victoria categorică 7-1 din turul cu Virtus, ceea ce e irelevant.

“Eu zic că dă 25 de goluri. Ştiţi cum l-am luat? Îmi plăcea de mai de mult. Mi-am spus de ce nu îl ia nimeni pe ăsta că mie îmi place mult. Sunt eu prost şi nu mă pricep la fotbal? Când am văzut nişte faze, cum a preluat, cum a intrat în forţă, cum a dat la poartă, am spus că are calităţi omul ăsta. Am zis să îl iau, să fiu sigur de nouari ”, explica Gigi Becali în urmă cu două luni motivele care l-au determinat să-l transfere pe Daniel Popa.

Și pentru că a avut așa mare încredere în calitățile acestuia, i-a făcut și un contract pe măsură. Daniel Popa a primit de la patronul FCSB 100.000 de euro ca primă de instalare și un salariu lunar de 16,000 de euro. În plus, în cazul în care „roș-albaștrii” se vor califica în grupele unei competiții europene, Popa va mai primi și un bonus de 80.000 de euro.