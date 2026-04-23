Primul lider de galerie al lui Dinamo, în baston pe Arena Națională! Revenirea care a emoționat tot stadionul. Foto

Apariție rară în tribune la meciurile lui Dinamo. Mihai Raportaru, fostul lider de galerie al „câinilor roșii”, a fost prezent, cu bastonul în mână, la duelul cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României. Ajuns la 75 de ani, acesta a vrut să vadă pe viu confruntarea de pe Arena Națională.

Mihai Raportaru, primul lider de galerie al „câinilor roșii”, în tribune la Dinamo – Universitatea Craiova

Mihai Raportaru este una dintre figurile istorice ale suporterilor lui Dinamo București. El a fost primul lider de galerie al clubului și a activat în perioada 1968-1990. Raportaru a pus bazele modului în care galeria dinamovistă funcționează și astăzi.

Timp de peste 20 de ani a dat tonul cântecelor „câinilor”. A fost pe stadion la marile meciuri jucate de Dinamo în cupele europene și a realizat mai multe bannere încă din anii ’70, deși în acele vremuri fenomenul ultra era abia la început în fotbalul românesc.

Mihai Raportaru a rămas la fel de loial , deși rareori este văzut în tribune la meciurile de fotbal ale lui Dinamo. În schimb, fostul lider de galerie al „câinilor roșii” obișnuiește să asiste la partidele de handbal jucate de clubul bucureștean.

Ce a însemnat Mircea Lucescu pentru Dinamo. Răspunsul lui Mihai Raportaru

Fostul lider de galerie a fost prezent, în urmă cu câteva zile, la Muzeul Fotbalului, unde a fost . Mihai Raportaru a vorbit despre impactul lui Il Luce în fotbalul din țara noastră: „E foarte trist, s-a dus cel mai mare antrenor român. El a fost formator de jucători, de echipe. A luat multe echipe de la zero și a creat oameni. În primul rând i-a educat și au ajuns la maturitate oameni cerebrali. Cred că a însemnat foarte mult pentru Dinamo, este o emblemă care va dăinui în timp, trebuie să ne mândrim cu el, este un model și în viață.

M-a bucurat că noul stadion al lui Dinamo se va numi Mircea Lucescu. Lucrurile sunt împărțite, unii spun că Arena Națională ar trebui să se numească Mircea Lucescu și Dinamo Cornel Dinu. Eu sunt bucuros și aștept construcția. Am foarte multe amintiri cu el, vorbea cu toată lumea și la galerie venea și aveam ședințe în sala de festivități a clubului.

Eu văd un viitor strălucit la Dinamo. Sunt situații complicate, dar cu ajutorul nostru a ieșit la liman clubul. Eu am plătit o cotizație până în 2050, dar nu prind eu 2050. Cu bilete, abonamente, acum avem investitori buni, în timp vor veni și mai buni, iar după ce se va construi stadionul va fi mai bine”, a declarat Mihai Raportaru.