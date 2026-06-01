Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt după ce echipa a retrogradat în Liga 2: „Să le fie rușine! Am avut încredere în Kovacs!”. Video

FC Hermannstadt revine după patru ani în Liga 2. Sibienii au evitat dramatic retrogradarea directă din SuperLiga și au ajuns la baraj, însă nu au reușit să o învingă pe FC Voluntari, care a revenit după eșecul suferit în tur și a obținut promovarea. Ce a făcut tehnicianul lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu (57 de ani), imediat după finalul jocului.

La conferința de presă, Dorinel Munteanu a confirmat că nu va mai rămâne la echipă după retrogradarea în Liga 2. „Vreau să mă liniștesc puțin. Contractul meu se termină pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta a fost obiectivul. Au fost multe probleme de când am venit la echipă.

Cu toții suntem necăjiți. Dacă vă uitați de unde am luat echipa, știți și dumneavoastră în ce condiții au fost aici. Însă, împreună cu staff-ul meu, cred că am făcut tot ce era în putință pentru a ține echipa în SuperLiga”, a precizat tehnicianul de 57 de ani, care a preluat-o pe Hermannstadt în decembrie 2025.

Primul lucru făcut de Dorinel Munteanu după ce a retrogradat cu Hermannstadt

Hermannstadt a învins-o pe FC Voluntari cu 3-2 în meciul tur al barajului, disputat la Sibiu, și avea prima șansă înainte de manșa secundă de pe stadionul „Anghel Iordănescu”. Sibienii au avut însă o evoluție palidă și au fost dominați la toate capitolele de formația pregătită de Florin Pîrvu, care a reușit să puncteze de trei ori după pauză.

Primele două reușite i-au aparținut lui Matko Babic, care a transformat două lovituri de la 11 metri, iar Ioan Tolea a stabilit scorul final în minutul 90+8, când sibienii căutau cu disperare golul care ar fi împins meciul în prelungiri. După fluierul final al lui Szabolcs Kovacs, Dorinel Munteanu a mers direct la omologul său Florin Pîrvu, căruia i-a strâns mâna, iar apoi l-a îmbrățișat pe acesta. .

Dorinel Munteanu l-a atacat pe Szabolcs Kovacs după eșecul suferit de Hermannstadt

După ce , Dorinel Munteanu a avut o reacție dură la adresa „centralului” Szabolcs Kovacs, care a acordat două penalty-uri gazdelor. „Ceea ce trebuie să se întâmple s-a întâmplat. Deși am sperat cu jucătorii. Nu pot să spun că am pierdut din prima manșă. Astăzi am meritat să pierdem, dar în ultimele luni a fost greu să gestionăm situația. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință.

Au fost foarte multe probleme, nu le dezbatem acum, dar este un moment nefericit acum. Jucătorii și-au dorit, vreau să-i felicit, dar îmi este greu să-mi găsesc cuvintele acum. Sunt împăcat că am făcut absolut tot ce a depins de mine profesional. Mie mi-ar fi rușine să argumentez niște lucruri care s-au văzut.

Cel puțin al doilea penalty… Să le fie rușine! Am crezut în Kovacs! Noi suferim, ei merg mai departe. Românii aruncă pe un antrenor o retrogradare. Dar, dacă nu sunt condiții, antrenorul, oricât de bun ar fi, nu are ce face. Nu vreau să comentez acum. Este un moment trist pentru mine și pentru Sibiu”, a declarat Dorinel Munteanu la flash-interviu, conform . .

