Primul lucru pe care l-a făcut Campos după eșecul cu FC Argeș: „N-ar trebuie să dau din casă”

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Seria fără eșec a lui Dinamo în SuperLiga s-a oprit la 13 meciuri, „câinii” fiind învinși cu 2-1 la Mioveni de FC Argeș în ultima etapă a turului din sezonul regulat. Golul decisiv a fost înscris în prelungiri de Mamadou Mendy, care a profitat de o eroare a lui Nikita Stoinov. Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ce a făcut antrenorul Nuno Campos după meci.

Ce a făcut Nuno Campos după FC Argeș – Dinamo 2-1

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a precizat că Nuno Campos și-a asumat responsabilitatea pentru în meciul de la Mioveni. „În minutul 89 eram foarte supărat că plecăm doar cu un punct, iar în minutul 91 mi-aș fi dorit foarte mult să plec cu acel punct. Ne lingem rănile. Se întâmplă, nu avem ce să îi reproșăm lui Niki.

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O să încep prin a spune că îi mulțumesc din nou lui Nuno pentru lecția pe care a dat-o din nou tuturor acolo. Face dovada în continuare că știe să gestioneze grupul, să creeze o familie extraordinară. Dau din casă, deși nu ar trebui, dar primul lucru pe care l-a făcut a fost să spună că e greșeala lui, că el i-a cerut lui Niki să dribleze acolo ca ultim apărător, el i-a cerut să joace așa și că toată lumea trebuie să se raporteze la asta. A fost foarte frumoasă și reacția galeriei, care a apludat în picioare”, a spus președintele executiv al lui Dinamo.

Andrei Nicolescu a analizat eșecul suferit de Dinamo pe terenul lui FC Argeș

Oficialul „câinilor” a vorbit și despre înfrângerea surprinzătoare suferită pe terenul lui FC Argeș, formație care nu mai câștigase în campionat de aproape 3 luni. „N-am văzut meciul la televizor, dar mă uitam după la comentatori, parcă au anticipat, că Soro a ratat la fel ca în meciul cu Petrolul, singur cu poarta goală, a dat pe lângă.

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Unul dintre comentatori a zis ‘Așa au început și meciul cu Petrolul, s-ar putea să se repete istoria’. Toată seara s-a dus în acest sens. De felicitat Argeșul, care și-a jucat foarte atent cărțile pe care le-a avut, a fost o echipă foarte agresivă. Au fost concentrați pe toată perioada meciului, cât au putut ei, dar cât n-au mai putut ei, n-am fost noi în stare.

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Știam că va fi un meci greu, dar dacă noi începeam de la 1-0 în minutul 3 sau dacă la 1-1 marcam un gol se schimba complet situația”, a declarat la FANATIK SUPERLIGA. Dinamo ar putea pierde primul loc în SuperLiga după eșecul cu FC Argeș, în cazul în care Universitatea Craiova va reuși să se impună pe terenul lui CFR Cluj. În etapa a 16-a, programată după pauza internațională, formația pregătită de Nuno Campos va evolua pe teren propriu contra Petrolului.

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