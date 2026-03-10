Primul lucru pe care l-a interzis Mirel Rădoi la FCSB după scenele din meciul cu U Cluj: „Nu există!”

ADVERTISEMENT

FCSB nu a rămas prea mult timp fără antrenor după demisia lui Elias Charalambous. Gigi Becali s-a înțeles cu Mirel Rădoi, astfel că finul omului de afaceri va pregăti echipa până la finalul sezonului în curs. Aflat la primul contact cu jucătorii, Rădoi a transmis ce nu va fi acceptat în vestiar.

Primul lucru pe care l-a interzis Mirel Rădoi la FCSB

În conferința de presă în care a fost prezentat ca noul antrenor al FCSB, Mirel Rădoi a subliniat că grupul din cadrul unei echipe este cel mai important. Tehnicianul a amintit de perioada în care era căpitanul roș-albaștrilor și de faptul că performanțele au fost atinse doar atunci când jucătorii se înțelegeau foarte bine între ei.

Totodată, M , lucru care s-a întâmplat și la înfrângerea cu U Cluj, când jucătorii și-au împărțit reproșuri și au aruncat vina de la unul la celălalt. Antrenorul roș-albaștrilor susține că nimeni nu vrea răul echipei, iar colegii ar trebui să se sprijine unii pe alții.

„E vorba de un grup, dacă nu ne respectăm nu putem să avem așteptări de la altcineva să ne respecte. Greul unei echipe e dus de jucători. Am fost parte dintr-un grup, am fost căpitan de echipă, știu ce înseamnă.

Dacă eu am supărări pe un coleg înseamnă că nu vreau să câștig. Asta îmi e greu să înțeleg ca antrenor. Cum să fii supărat pe un coleg în timpul unui meci!? Cum să arăți cu degetul către un coleg, cum a fost la meciul cu U Cluj? Nu există! Un coleg are nevoie doar de încurajări și când dă o pasă greșită”, a declarat Mirel Rădoi.

Crețu, protagonistul unui moment reprobabil la adresa lui Ngezana

FCSB a cedat la limită în fața formației Steaua Roșie Belgrad în actualul sezon european. În duelul din „Faza Ligii”, sârbii au evoluat cu un om în minus încă din prima repriză, însă campioana României a pierdut după o gafă a lui Ngezana.

Supărat după înfrângere, . „Veteranul” campioanei l-a indicat pe fundașul central Siyabonga Ngezana drept principalul responsabil pentru eșec. Acest episod a fost filmat, fotbalistul din bandă susținând că coechipierul său „doarme”. Dialogul lui Crețu cu galeria s-a desfășurat astfel:

