Sport

Primul lucru pe care l-a interzis Mirel Rădoi la FCSB după scenele din meciul cu U Cluj: „Nu există!”

Care este primul lucru pe care Mirel Rădoi l-a interzis după ce a ajuns la FCSB. Antrenorul roș-albaștrilor nu va tolera să se repete un episod din înfrângerea cu U Cluj.
Iulian Stoica
10.03.2026 | 19:45
Primul lucru pe care la interzis Mirel Radoi la FCSB dupa scenele din meciul cu U Cluj Nu exista
ULTIMA ORĂ
Primul lucru pe care l-a interzis Mirel Rădoi la FCSB după ce a văzut gestul din meciul cu U Cluj. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

FCSB nu a rămas prea mult timp fără antrenor după demisia lui Elias Charalambous. Gigi Becali s-a înțeles cu Mirel Rădoi, astfel că finul omului de afaceri va pregăti echipa până la finalul sezonului în curs. Aflat la primul contact cu jucătorii, Rădoi a transmis ce nu va fi acceptat în vestiar.

Primul lucru pe care l-a interzis Mirel Rădoi la FCSB

În conferința de presă în care a fost prezentat ca noul antrenor al FCSB, Mirel Rădoi a subliniat că grupul din cadrul unei echipe este cel mai important. Tehnicianul a amintit de perioada în care era căpitanul roș-albaștrilor și de faptul că performanțele au fost atinse doar atunci când jucătorii se înțelegeau foarte bine între ei.

ADVERTISEMENT

Totodată, Mirel Rădoi a transmis că nu va accepta în niciun moment criticile între jucători, lucru care s-a întâmplat și la înfrângerea cu U Cluj, când jucătorii și-au împărțit reproșuri și au aruncat vina de la unul la celălalt. Antrenorul roș-albaștrilor susține că nimeni nu vrea răul echipei, iar colegii ar trebui să se sprijine unii pe alții.

„E vorba de un grup, dacă nu ne respectăm nu putem să avem așteptări de la altcineva să ne respecte. Greul unei echipe e dus de jucători. Am fost parte dintr-un grup, am fost căpitan de echipă, știu ce înseamnă.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Dacă eu am supărări pe un coleg înseamnă că nu vreau să câștig. Asta îmi e greu să înțeleg ca antrenor. Cum să fii supărat pe un coleg în timpul unui meci!? Cum să arăți cu degetul către un coleg, cum a fost la meciul cu U Cluj? Nu există! Un coleg are nevoie doar de încurajări și când dă o pasă greșită”, a declarat Mirel Rădoi.

Decizia a fost luată! Anunțul așteptat de toată planeta, după izbucnirea războiului din...
Digisport.ro
Decizia a fost luată! Anunțul așteptat de toată planeta, după izbucnirea războiului din Iran
ADVERTISEMENT

Crețu, protagonistul unui moment reprobabil la adresa lui Ngezana

FCSB a cedat la limită în fața formației Steaua Roșie Belgrad în actualul sezon european. În duelul din „Faza Ligii”, sârbii au evoluat cu un om în minus încă din prima repriză, însă campioana României a pierdut după o gafă a lui Ngezana.

Supărat după înfrângere, Vali Crețu a avut o reacție nervoasă în fața suporterilor. „Veteranul” campioanei l-a indicat pe fundașul central Siyabonga Ngezana drept principalul responsabil pentru eșec. Acest episod a fost filmat, fotbalistul din bandă susținând că coechipierul său „doarme”. Dialogul lui Crețu cu galeria s-a desfășurat astfel:

ADVERTISEMENT
  • Gheorghe Mustață: Faceți ceva, bă, frate, nu se poate!
  • Vali Crețu: Ăla (n.r. – Ngezana) doarme în p**a mea acolo, ce să facem?!
  • Gheorghe Mustață: Nu mai vorbi urât… Ce dracu, mă? Nu vă mobilizați deloc, ce aveți?! Mobilizați-vă și gata! Ce dracu, Tase, nu legăm două pase, ce avem?! Sunteți nemulțumiți de ceva, ieșiți și spuneți! Sunteți aceeași echipă de anul trecut, aceiași jucători, nu vreau să ajungem să vă înjurăm! Trebuie să faceți ceva…
Fanatik Rapid, miercuri, 11 martie, ora 10:30. Robert Niță, ediție de colecție cu...
Fanatik
Fanatik Rapid, miercuri, 11 martie, ora 10:30. Robert Niță, ediție de colecție cu Diana Șucu
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să...
Fanatik
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să facă cluburile
Andrei Nicolescu a dezvăluit discuția cu Zeljko Kopic după CFR Cluj – Dinamo...
Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit discuția cu Zeljko Kopic după CFR Cluj – Dinamo 2-0: „Era greu de întors”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali,...
iamsport.ro
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali, după ce Pintilii l-a indicat drept vinovat pentru dezastrul din acest sezon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!