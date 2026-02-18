Primul meci de fotbal anulat din cauza viscolului și ninsorilor din România! Anunțul oficial

ADVERTISEMENT

Ziua de miercuri a adus în multe zone din România, asta în principal din cauza Timp de multe ore a fost o cantitate mare de zăpadă ce a căzut, inclusiv peste București și împrejurimi, iar primul meci de fotbal a fost deja anulat.

Meciul amical pe care Concordia Chiajna și Progresul Spartac îl aveau programat a fost anulat

Confruntarea amicală dintre Concordia Chiajna și Progresul Spartac, ce trebuia să aibă loc astăzi, nu se va mai disputa din cauza condițiilor meteo severe. Duelul urma să se dispute chiar în Chiajna, de la ora 11:00, însă terenul impracticabil, plin de zăpadă, a dus la anularea partidei.

„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, vă anunțăm că meciul dintre CS Concordia Chiajna și Progresul Spartac a fost anulat”, este anunțul făcut de către cei de la Concordia Chiajna.

Condițiile meteo l-au împiedicat pe Cristiano Bergodi să ajungă la București

Vremea severă i-a afectat și pe cei de la U Cluj, mai exact pe antrenorul echipei, Cristiano Bergodi, cel care trebuia să ajungă astăzi în capitală pentru a fi audiat la Comisia de Disciplină. Tehnicianul italian, care avea programat zborul în această dimineață, a aflat chiar pe aeroport că i-a fost anulată cursa și nu va putea să mai ajungă la București.

Astfel, ședința Comisiei de Disciplină se va ține fără antrenorul lui U Cluj, iar o decizie definitivă cu privire la sancțiunea pentru acesta, după incidentele de la partida cu CFR Cluj, nu va fi dată și, cel mai probabil, se va aștepta săptămâna viitoare pentru o nouă încercare de audiere.

Liga 2 trebuie să se reia în aceste zile

După o pauză de mai bine de 2 luni, Liga 2 trebuie să reînceapă de mâine, 19 februarie, cu duelul dintre FC Voluntari și Steaua. Totuși, rămâne de văzut dacă meciul va putea să aibă loc, mai ales că și în Voluntari a nins foarte mult și terenul ar putea să fie impracticabil.

Cei de la Chiajna sunt programați de abia peste 6 zile, marți, într-un meci pe teren propriu cu Corvinul Hunedoara. Cel mai probabil până atunci oficialii clubului ilfovean vor avea timp să asigure toate condițiile pentru ca duelul să aibă loc.