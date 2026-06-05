Primul mesaj al lui Zeljko Kopic la despărțirea de Dinamo: „E greu să pui toate emoțiile în cuvinte”

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Dinamo și Zeljko Kopic vor merge din această vară pe drumuri diferite. Clubul bucureștean a făcut anunțul despărțirii în mediul online, iar, la scurt timp, tehnicianul a confirmat printr-un mesaj emoționant. Vezi ce a scris antrenorul croat după ce a plecat de la echipa din „Ștefan cel Mare”, alături de care a bătut la porțile Europei.

Ce a scris Zeljko Kopic după despărțirea de Dinamo

a fost ultimul meci al lui Zeljko Kopic la comanda lui Dinamo. Atașamentul tehnicianului pentru Dinamo a fost unul foarte mare, drept dovadă stând cuvintele scrise în mesajul de rămas bun față de club și suporterii săi. „Dragă familie Dinamo, uneori este foarte greu să pui toate emoțiile în cuvinte. Doi ani și jumătate de viață alături de un club atât de mare și de istoric, alături de familia Dinamo. A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții sincere, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite, cu totul și cu totul.

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Pentru mine a fost mult mai mult decât o slujbă, mai mult decât muncă grea și o viață trăită la limită. A fost o legătură cu spiritul Dinamo, o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva ce va oferi clubului Dinamo șansa de a continua să crească și de a ajunge acolo unde merită să fie, acolo unde noi toți vrem să vedem clubul nostru.

Acum, când a sosit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din toată inima. Le doresc tuturor jucătorilor, staff-ului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos din istoria lui Dinamo. Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută la Dinamo, fiecare moment de susținere, doar amintiri frumoase vor rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Așa cum au spus suporterii noștri, am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu, Hai Dinamo!”, a fost mesajul lui Zeljko Kopic pe pagina sa de Instagram.

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Ce a reușit Zeljko Kopic la Dinamo

Numit pe banca echipei în decembrie 2023, Zeljko Kopic a avut un început de mandat plin de greutăți. El a fost nevoit sa salveze echipa de la retrogradare, reușind acest lucru după ce a trecut de Csikszereda la baraj. Sezonul următor, antrenorul a reușit să ridice nivelul formației din „Ștefan cel Mare”, ducând-o în play-off. În stagiunea recent încheiată, croatul a reușit aceeași performanță, doar că de data aceasta a fost și la un pas de accederea în Conference League.

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