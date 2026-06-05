Sport

Primul mesaj al lui Zeljko Kopic la despărțirea de Dinamo: „E greu să pui toate emoțiile în cuvinte”

Zeljko Kopic nu va mai fi antrenorul lui Dinamo în urma ratării calificării în cupele europene după barajul cu FCSB. Antrenorul croat a confirmat despărțirea de echipa din „Ștefan cel Mare” printr-un mesaj emoționant.
Mihai Dragomir
05.06.2026 | 11:40
Primul mesaj al lui Zeljko Kopic la despartirea de Dinamo E greu sa pui toate emotiile in cuvinte
ULTIMA ORĂ
Ce a scris Zeljko Kopic după despărțirea de Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dinamo și Zeljko Kopic vor merge din această vară pe drumuri diferite. Clubul bucureștean a făcut anunțul despărțirii în mediul online, iar, la scurt timp, tehnicianul a confirmat printr-un mesaj emoționant. Vezi ce a scris antrenorul croat după ce a plecat de la echipa din „Ștefan cel Mare”, alături de care a bătut la porțile Europei.

Ce a scris Zeljko Kopic după despărțirea de Dinamo

Barajul pierdut cu FCSB pentru accederea în preliminariile Conference League a fost ultimul meci al lui Zeljko Kopic la comanda lui Dinamo. „Alb-roșii” au transmis în mediul online despărțirea de antrenorul croat. Atașamentul tehnicianului pentru Dinamo a fost unul foarte mare, drept dovadă stând cuvintele scrise în mesajul de rămas bun față de club și suporterii săi. „Dragă familie Dinamo, uneori este foarte greu să pui toate emoțiile în cuvinte. Doi ani și jumătate de viață alături de un club atât de mare și de istoric, alături de familia Dinamo. A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții sincere, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite, cu totul și cu totul.

ADVERTISEMENT

Pentru mine a fost mult mai mult decât o slujbă, mai mult decât muncă grea și o viață trăită la limită. A fost o legătură cu spiritul Dinamo, o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva ce va oferi clubului Dinamo șansa de a continua să crească și de a ajunge acolo unde merită să fie, acolo unde noi toți vrem să vedem clubul nostru.

Acum, când a sosit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din toată inima. Le doresc tuturor jucătorilor, staff-ului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos din istoria lui Dinamo. Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută la Dinamo, fiecare moment de susținere, doar amintiri frumoase vor rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Așa cum au spus suporterii noștri, am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu, Hai Dinamo!”, a fost mesajul lui Zeljko Kopic pe pagina sa de Instagram.

ADVERTISEMENT
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi...
Digi24.ro
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Željko Kopić (@zeljkokopicofficial)

Ce a reușit Zeljko Kopic la Dinamo

Numit pe banca echipei în decembrie 2023, Zeljko Kopic a avut un început de mandat plin de greutăți. El a fost nevoit sa salveze echipa de la retrogradare, reușind acest lucru după ce a trecut de Csikszereda la baraj. Sezonul următor, antrenorul a reușit să ridice nivelul formației din „Ștefan cel Mare”, ducând-o în play-off. În stagiunea recent încheiată, croatul a reușit aceeași performanță, doar că de data aceasta a fost și la un pas de accederea în Conference League.

ADVERTISEMENT
A decis să divorțeze, după o palmă de față cu toată lumea! Pensia...
Digisport.ro
A decis să divorțeze, după o palmă de față cu toată lumea! Pensia alimentară e peste 1.000.000 de euro
  • 112 meciuri a strâns Zeljko Kopic la Dinamo
  • 44-38-30 este bilanțul croatului pe banca „câinilor” (victorii, remize, înfrângeri)
Ofertat de CFR Cluj, Edi Iordănescu a făcut un anunț clar: ”Aceasta este...
Fanatik
Ofertat de CFR Cluj, Edi Iordănescu a făcut un anunț clar: ”Aceasta este prioritatea mea”
Daniel Niculae, out de la FC Hermannstadt după ce sibienii au retrogradat!
Fanatik
Daniel Niculae, out de la FC Hermannstadt după ce sibienii au retrogradat!
AI a decis campioana mondială. Patru metode de predicție au indicat regina CM...
Fanatik
AI a decis campioana mondială. Patru metode de predicție au indicat regina CM 2026
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Lăcătuș nu l-a menajat pe fostul căpitan al FCSB: 'Ești prost rău!'
iamsport.ro
Lăcătuș nu l-a menajat pe fostul căpitan al FCSB: 'Ești prost rău!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!