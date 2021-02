Primul Octavian Popescu din fotbalul românesc! A decis un Dinamo – Steaua, cu trofeul pe masă. Video

Octavian Popescu e noua perlă din curtea celor de la FCSB, însă în fotbalul românesc a mai existat un fotbalist care poartă acest nume şi a intrat în istoria rivalei. FANATIK îţi prezintă cum a fost decisiv Octavian Popescu într-o finală a Cupei României, în care Dinamo învingea Steaua.

Dinamo şi FCSB se vor duela miercuri, de la ora 20:30, în optimile de finală ale Cupei României, iar Octavian Popescu este unul dintre jucătorii care îi vor ţine în priză pe fundaşii lui Jerry Gane. În urmă cu 57 de ani, în 1964, formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare câştiga trofeul cu ajutorul unei duble a lui…Octavian Popescu.

Octavian Popescu, decisiv în finala Dinamo – Steaua din 1964

19 iulie 1964 este una dintre datele importante în istoria lui Dinamo, fiind ziua în care “câinii” au cucerit a doua Cupă a României din istorie. Dacă dinamoviştii veneau la finală cu titlul de campioană în buzunar, Steaua dorea să se revanşeze în faţa suporterilor, după ce echipa se clasase pe locul 3 în campionat.

În faţa a 70.000 de spectatori, pe stadionul “23 August”, Dinamo şi Steaua au oferit una dintre finalele de poveste din Cupa României. Venit în “Ştefan cel Mare” în 1963, Octavian Popescu era titular incontestabil în echipa antrenată de Traian Ionescu şi le-a adus eventul dinamoviştilor.

În finala din 1964, Octavian Popescu a marcat o dublă, în minutele 3 şi 88, iar Dinamo s-a impus în faţa Stelei, scor 5-3. Meciul a fost unul plin de răsturnări de situaţie, după ce “militarii” au întors scorul în minutul 14, s-au văzut conduşi din nou de rivală şi au pierdut trofeul după două goluri primite în ultimele şapte minute.

Şedinţă de spiritism înaintea finalei Cupei României

Într-un interviu acordat în urmă cu zece ani, Octavian Popescu şi-a adus aminte de un moment mai ieşit din comun. Înaintea finalei cu Steaua, mai mulţi jucători de la Dinamo au făcut o şedinţă de spiritism ca să vadă cine va câştiga trofeul.

“Imediat l-am băgat în şedinţă pe Costică Ştefan (n.r. fundaşul stânga al lui Dinamo), zis ‘Drace’. Pentru ce? Păi ‘Drace’ era renumit pentru că făcea şedinţe de spiritism, aşa ca ne-am strâns vreo cinci în camera lui să-i consultăm şi pe cei plecaţi dintre noi.

În drum, am luat de la cantină o pâine neagră rotundă, am tăiat-o pe jumătate şi am înfipt şi apoi am răscucit o cheie în ea. Doi dintre noi ţineam cu câte un deget cheia cu pâinea atârnată de ea, în timp ce Ştefan a invocat duhul tatălui său.

A început Costică al nostru să zică, într-un limbaj de lemn: ‘Tată, sunt fiul tău, Ştefan. Noi jucăm mâine finala Cupei Republicii Populare Române la fotbal cu Steaua. Câştigăm sau nu?’. Răspunsul, prin mişcarea pâinii către dreapta, ne-a ploştit pe toţi: nu câştigăm!”, povestea Octavian Popescu.

Octavian Popescu, junior al Rapidului şi antrenor în Germania

Născut pe 25 aprilie 1938, Octavian Popescu a făcut primii paşi în fotbal la Rapid, unde a şi debutat în Divizia A în sezonul 1959-1960. La finalul stagiunii, viitorul dinamovist a plecat la Ştiinţa Cluj (U Cluj), unde a jucat până ân 1963. Au urmat trei ani la Dinamo, unde a câştigat trei titluri şi o Cupă a României. Pe finalul carierei, Octavian Popescu a mai jucat la Jiul Petroşani, Rapid şi Mersin (Turcia).

Devenit antrenor în 1972, Octavian Popescu le-a pregătit pe Dunărea Giurgiu, Progresul Brăila, Eskişehirspor, Mersin, 1860 Munchen, Malatyaspor şi Offenburger. În Germania, fostul fotbalist şi-a obţinut licenţa de antrenor la Koln.