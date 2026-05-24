Primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv

Daniel Pancu se pregătește să își facă marea revenire la Rapid și s-a pus pe conturat un nou staff tehnic. Antrenorul a fost însă refuzat de către unul dintre foștii săi colegi din Giulești
Cristian Măciucă
24.05.2026 | 18:00
Daniel Pancu (48 de ani) va fi noul antrenor al Rapidului începând cu sezonul 2026-2026, informație devăluită în exclusivitate de FANATIK. Dan Șucu a acceptat toate condițiile puse de „Pancone”, care s-a apucat deja să își contureze noul staff tehnic. Unul dintre foștii săi din Giulești l-a refuzat deja.

Nicolae Grigore, primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid

Daniel Pancu va fi noul antrenor al Rapidului după ce săpătmâna viitoare își va pune semnătura pe un contract valabil pe doi ani de zile. Tehnicianul, care a lăsat-o pe CFR Cluj pentru a reveni „acasă”, își caută colaboratori, dar s-a lovit de un prim refuz. Spre surpriza șefilor din Giulești, primul nume propus de Pancu la Rapid a fost Nicolae Grigore.

FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul Gloriei Bistrița a refuzat oferta de a fi „secundul” lui Pancu. FANATIK a aflat că, deși a fost coleg cu Daniel Pancu la Rapid, Girgore preferă să continue ca antrenor principal la divizionara secundă, pe care o pregătește încă din august 2025 și pe care a salvat-o de la retrogradarea în Liga 3.

Nicolae Grigore a fost „secundul” lui Mutu și a lucrat cu Reghecampf

Refuzul lui Nicolae Grigore vine în contextul în care fostul mijlocaș e un rapidist convins. El și-a făcut junioratul în Giulești, acolo unde a evoluat în două perioade diferite: 1993-2009 și 2010-2013. După ce a agățat ghetele în cui, „Grig” a obținut licența PRO și a mai lucrat ca antrenor în Giulești.

El a fost „secund” în sezonul 2018-2019 și antrenor interimar în sezonul 2020-2021. Până să ajungă principal la Bistrița, Nicolae Grigore a mai fost „secundul” lui Adi Mutu la naționala U21, principal la România U16 și U17, principal la Metalogobus și „secundul” lui Reghecampf la Neftchi Baku.

  • 5 este locul pe care Gloria Bistrița a terminat în Grupa A din play-out-ul ligii secunde
  • 221 de meciuri, 27 de goluri și 4 pase decisive are Nicolae Grigore în tricoul Rapidului
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
