Primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv

Daniel Pancu (48 de ani) va fi noul antrenor al Rapidului începând cu sezonul 2026-2026, informație devăluită în exclusivitate de FANATIK. Dan Șucu a acceptat toate condițiile puse de „Pancone”, care s-a apucat deja să își contureze noul staff tehnic. Unul dintre foștii săi din Giulești l-a refuzat deja.
Daniel Pancu va fi noul antrenor al Rapidului după ce săpătmâna viitoare își va pune semnătura pe un contract valabil pe doi ani de zile. Tehnicianul, care a lăsat-o pe CFR Cluj pentru a reveni „acasă”, își caută colaboratori, dar s-a lovit de un prim refuz. Spre surpriza șefilor din Giulești, primul nume propus de Pancu la Rapid a fost Nicolae Grigore.
FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul Gloriei Bistrița a refuzat oferta de a fi „secundul” lui Pancu. FANATIK a aflat că, deși a fost coleg cu Daniel Pancu la Rapid, Girgore preferă să continue ca antrenor principal la divizionara secundă, pe care o pregătește încă din august 2025 și pe care a salvat-o de la retrogradarea în Liga 3.
Refuzul lui Nicolae Grigore vine în contextul în care fostul mijlocaș e un rapidist convins. El și-a făcut junioratul în Giulești, acolo unde a evoluat în două perioade diferite: 1993-2009 și 2010-2013. După ce a agățat ghetele în cui, „Grig” a obținut licența PRO și a mai lucrat ca antrenor în Giulești.
El a fost „secund” în sezonul 2018-2019 și antrenor interimar în sezonul 2020-2021. Până să ajungă principal la Bistrița, Nicolae Grigore a mai fost „secundul” lui Adi Mutu la naționala U21, principal la România U16 și U17, principal la Metalogobus și „secundul” lui Reghecampf la Neftchi Baku.