Primul oraș mare din România care va da drumul la căldură. Locuitorii se pregătesc pentru facturi mărite

Serviciul Public Local de Termoficare Brașov a anunțat că a început încărcarea rețelei de agent termic, după ce în Brașov s-au înregistrate temperaturi sub 10 grade Celsius trei zile consecutive.

Brașovul pornește căldura

Cu toate acestea, asociațiile de proprietari au dreptul să solicite amânarea acestei decizii, dacă sunt de părere că nu vor să plătească facturi mari mari, sau consideră temperatura de afară suportabilă.

”Deoarece am avut trei nopți consecutive cu temperaturi sub 10 grade, de astăzi, am început încărcarea rețelelor deservite de centralele de cvartal, iar de mâine începem încărcarea rețelei principale de transport.

Având în vedere experiența din anii trecuți, am solicitat asociațiilor de proprietari să ne comunice dacă doresc să le furnizăm agent termic începând din această lună sau amână acest moment”, a transmis Mircea Marin, directorul SPLT Braşov, conform

În 2021, furnizarea de căldură din Brașov a început în 27 septembrie. În acest an, o parte dintre consumatori vor plăti un preț mai mic pentru gigacalorie, anunță autoritățile.

Acest lucru se datorează conform directorului SPLT Brașov. Dacă, în perioada aprilie – octombrie, prețul va fi de 264.14 lei/Gcal pentru consumatorii casnici, acesta va fi de doar 233.07 lei Gcal în perioada noiembrie – martie.

Potrivit autorităților, vor beneficia de aceste măsuri cetățenii, spitalele, unitățile de învățământ, unitățile de asistență socială.

Între timp, ANPC anunța că va trimite mai multe controale în țară din cauza faptului că tot mai mulți oameni cred că facturile lor au fost calculate eronat.

se derulează la furnizorii de energie electrică şi verifică modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare, în ceea ce priveşte calcularea facturilor emise de aceştia către consumatorul-persoană fizică, în ultima perioadă.

Menţionăm că, pentru a putea stabili dacă reclamaţiile sunt fondate sau nu, comisarii ANPC analizează cu mare atenţie toate documentele necesare, în fiecare caz în parte”, este precizat în comunicatul ANPC.