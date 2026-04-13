Primul papă american din istorie, noul duşman al Casei Albe. Trump: „Îi place criminalitatea”. Leon al XIV: „Nu înțelege Evanghelia”

Schimb de replici fără precedent între Casa Albă și Vatican. Trump îl atacă dur pe Papa Leon al XIV-lea după criticile legate de războiul din Iran, iar Suveranul Pontif răspunde ferm, invocând mesajul Evangheliei.
Daniel Spătaru
13.04.2026 | 19:47
Primul papa american din istorie noul dusman al Casei Albe Trump Ii place criminalitatea Leon al XIV Nu intelege Evanghelia
Donald trump e nervos că Papa Leon nu-i susţine acţiunile militare Foto: colaj Fanatik
La numirea sa în scaunul pontical, mulţi au crezut că Leon al XIV-lea va fi instrumentul prin care Donald Trump să ajungă să se facă înţeles, iar acţiunile sale să fie acceptate de cei 1,4 miliarde de catolici. În scurt timp s-a dovedit contrariul şi, chiar dacă este primul papă american din istorie, el a devenit unul din marii adversari ai preşedintelui SUA. În ultimele săptămâni el a criticat dur războiul pe care SUA şi Israel îl duc contra Iranului, iar liderul de la Casa Albă a avut o reacţie de o violenţă neaşteptată la adresa Suveranului Pontif.

Trump, despre Papa Leon al XIV-lea: „Cred că face o treabă proastă”

Într-o postare publicată pe Truth Social și într-o conversație pe care a avut-o cu jurnaliștii la Baza Aeriană Andrews, Donald Trump a lansat atacuri împotriva liderului de la Vatican la care nu s-au încumetat nici măcar dictatorii secolului al XX-lea, după cum remarcă istoricii. „Cred că face o treabă proastă. Presupun că îi place criminalitatea. Nu ne place un papă care crede că a avea arme nucleare este în regulă. Nu ne place un papă care crede că infracționalitatea este acceptabilă. Nu sunt un fan al Papei Leon”, a spus Donald Trump.

Puţin mai târziu, preşedintele SUA a postat o imagine generată de inteligența artificială cu el pe post de Isus, părând să „vindece” un bărbat.

Imaginea generată cu AI în care Donald Trump se vede ca fiind Iisus
Cu câteva ore mai devreme, Trump îl criticase pe Papa Leon al XIV-lea pe Truth, spunând despre el că este slab şi incompetent în combaterea criminalităţii, iar politica sa externă este o harababură. „Îmi place mult mai mult fratele său, Louis, pentru că Louis este un susținător convins al mişcării MAGA, Make America Great Again. El înțelege lucrurile, în timp ce Leon nu!”, a mai spus Trump.

Trump spune că Leon al XIV-lea trebuie să-i mulţumească fiindcă este papă

Trump s-a mai aventurat şi în alt gen de declaraţii, susţinând că Leon al XIV-lea nu se afla inițial pe nicio listă de candidați la papalitate și că a fost desemnat papă doar pentru că este american. Vaticanul a considerat că aceasta este cea mai bună modalitate de a-l mulţumi pe Trump și, prin urmare, Leon al XIV-lea ar trebui să-i fie recunoscător, consideră el. „Dacă eu nu aș fi fost în Casa Albă, Leon nu ar fi mai fi fost acum la Vatican”, a mai spus Trump.

Papa Leon al XIV-lea, cunoscut pentru retorica sa prudentă, și-a intensificat în ultimele săptămâni criticile la adresa acțiunii militare comune americano-israeliane împotriva Iranului. Sâmbătă, el a condamnat în cei mai duri termeni de până acum „iluzia de omnipotență” care alimentează războiul, le-a cerut liderilor politici să oprească imediat acțiunile militare și să recurgă la negocieri pentru pace. „Opriți cultul de sine și al banilor! Opriți etalarea forței! Opriți războiul!”, a spus Leon al XIV-lea în cadrul rugăciunii de seară.

Papa Leon al XIV-lea spune despre Trump că nu pricepe mesajul Evangheliei

Luni, Papa i-a răspuns lui Trump de la bordul avionului care îl ducea în Algeria, într-o vizită de 11 zile în nordul Africii. „Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el. Nu cred că mesajul Evangheliei este menit să fie abuzat, așa cum fac unii”, a spus Suveranul Pontif.

„Voi continua să mă pronunț împotriva războiului, căutând modalități de a promova pacea, dialogul și relațiile multilaterale între state și să caut soluții la probleme. Prea mulți oameni suferă în lume. Prea mulți oameni nevinovați sunt uciși. Cred că cineva trebuie să se ridice și să spună că există o altă cale”, a adăugat Leon al XIV-lea.

Nici marii dictatori ai secolului trecut n-au îndrăznit să îl atace pe papa atât de direct

„Mesajul Bisericii, mesajul meu, mesajul Evangheliei este: binecuvântați sunt cei care aduc pacea. Nu-mi văd rolul ca fiind politic”, a mai spus Papa, referindu-se direct la criticile lui Trump la adresa sa.

Criticile preşedintelui SUA la adresa lui Leon al XIV-lea au atras critici din partea catolicilor din întreaga lume, un expert comparând comentariile cu relația Papei cu dictatorii fasciști din cel de-al Doilea Război Mondial. „Nici măcar Hitler sau Mussolini nu l-au atacat pe Papă atât de direct și public”, remarcă Massimo Faggioli,  istoric al Bisericii, expert în Conciliul Vatican II și profesor de eclesiologie la Institutul Loyola de la Trinity College Dublin.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
