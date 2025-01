Primul parc tematic, cu roller-coaster și atracții acvatice, se construiește în București. Când va fi gata și unde va fi amplasat

Nu mai este mult și în București se va deschide primul parc tematic, o atracție deosebită care promite să aducă un suflu nou în peisajul de divertisment al capitalei. Acesta va fi un loc de vis pentru întreaga familie, cu numeroase activități interactive și zone special amenajate pentru toate vârstele.

Când se deschide primul parc tematic din București

Românii iubesc distracția și nu ezită să caute locuri unde să se relaxeze și să se distreze. Parcurile tematice, care oferă o combinație de distracție și aventură, sunt deosebit de atrăgătoare pentru mulți dintre ei.

Cu toate acestea, deocamdată, aceștia sunt nevoiți să călătorească în alte țări pentru a se bucura de astfel de experiențe. Deoarece în România nu există încă asemenea locații mari și variate.

Deși sunt locuri unde relaxarea nu lipsește, mulți români simt că ar fi mai ușor să aibă acces la aceste parcuri chiar la ei acasă. Dar, așa cum se spune, speranța moare ultima. Căci a apărut posibilitatea

Locul promite să atragă mulți vizitatori și să ofere o nouă experiență de divertisment în țară. Va deveni un loc unde oamenii de toate vârstele vor găsi distracție și relaxare,

Cine sunt dezvoltatorii parcului

Proiectul, dezvoltat de un investitor belgian în colaborare cu deținătorul licenței Nickelodeon pentru Europa, ar urma să fie finalizat până în 2027. Dezvoltarea parcului tematic va începe înainte de finalul acestui an.

Însă procesul de construcție se va întinde pe o perioadă mai mare de 12 luni. În plus, mai multe teste vor fi efectuate pe parcursul a șase luni, datorită cerințelor stricte ce țin de siguranță personală.

Liebrecht & WooD au făcut publică demararea acestui proiect prin Fashion House Pallady, centrul outlet pe care îl dețin în București, scrie Proiectul va fi dezvoltat împreună cu Momentum Leisure, care deține licențe pentru branduri celebre precum Tomorrowland, Nickelodeon, Smurfs și Studio100/Plopsa, iar locația va fi pe lângă Autostrada A2 București – Constanța.

Brendon O’Reilly, Director General al Fashion House Group și Liebrecht & WooD România, a precizat că parcul tematic din București va fi împărțit în două zone: una interioară, care va oferi experiențe acvatice, și alta exterioară, destinată atracțiilor pentru familii cu copii.

„Ne gândeam la ceea ce am putea adăuga proiectului. Astfel am ajuns la Momentum, care este partenerul european al Nickelodeon și care are deja trei astfel de parcuri în Polonia”, a dezvăluit O’Reilly.