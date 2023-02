Primul patron din SuperLiga care dezvăluie în direct ce buget are la echipă. „Câââttt? Nu cred! Mai spuneți o dată”. Video exclusiv

FC Botoșani speră la play-off cu patru meciuri rămase înainte de finalul sezonului regular. Moldovenii au o misiune imposibilă, deoarece Sepsi, care ocupă ultimul loc ce asigură prezența în play-off, are un avans de șapte puncte. Valeriu Iftime a vorbit despre bugetul pe care îl are la FC Botoșani.

Valeriu Iftime a dezvăluit bugetul de la FC Botoșani în direct la Fanatik SuperLiga: „5,5 milioane de euro”

Valeriu Iftime a mărturisit că una dintre este vânzarea jucătorilor. Nu puțini sunt fotbaliștii care s-au transferat în lotul echipelor titrate din SuperLiga de la echipa moldoveană. În ultima ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, patronul lui FC Botoșani a dezvăluit .

„(n.r. cât aveți bugetul pe an?) Vreo 5 milioane și ceva”, a răspuns pe scurt Valeriu Iftime. „Câââtt? Nu cred! Mai spuneți o dată”, a fost reacția fabuloasă a moderatorului emisiunii, Horia Ivanovici.

Valeriu Iftime este convins că niciun alt club din România nu are bugetul sub 5 milioane de euro. Totodată, patronul de la FC Botoșani a precizat că 600.000 de euro îi cheltuie cu academia. „5,5 milioane de euro este bugetul. Foarte mare. Dacă cineva în România îmi spune că are mai puțin de 5 milioane eu nu îl cred.

Înseamnă că nu e în regulă matematica lui. Nu există. Eu vă rog să încercați să faceți o verificare, că nu e mare lucru, și cred cam cele mai mici salarii se apropie de 3.000, 4.000, 5.000 până în 7.000 de euro.

Nu există în România cluburi care să aibă asemenea salarii. N-ai cum! Una peste alta, bine aici vine academia care costă cam 600.000 de euro pe an”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Valeriu Iftime a cheltuit 3,3 milioane de euro cu FC Botoșani în ultimii doi ani: „Atât am dat”

Valeriu Iftime a continuat să facă dezvăluiri despre managementul de la FC Botoșani. Patronul moldovenilor a precizat că în ultimele două sezoane a scos din buzunar nu mai puțin de 3,3 milioane de euro pentru a ține echipa pe linia de plutire.

„Vă rog să nu-mi umblați la partea sensibilă că înnebunesc. Deci anul trecut am plătit două milioane de euro în fotbal din banii firmelor și în 2021 am plătit 1,3 milioane de euro. Atât am dat noi ca să ținem echipa în SuperLiga fără vreo datorie viitoare. Asta e.

(n.r. veți cheltui mai mult) Nu știu, depinde ce putem vinde că pentru buget de 5 milioane trebuie să scoatem ceva. Ai 2 milioane din drepturi TV, mai faci maxim 1 milion din bilete, publicitate, 3. Îți mai trebuie încă 2,5 milioane de euro. Simplu”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Valeriu Iftime, convins că niciun club din SuperLiga nu are buget mai mic de 5 milioane de euro: „Înseamnă că la mine e un dezastru de management”

Valeriu Iftime este ferm convins că niciun alt club din SuperLiga nu are bugetul sub cinci milioane de euro. Nici măcar „lanterna roșie”, CS Mioveni. „Dacă credeți că o echipă precum Voluntari are buget mai puțin de 5 milioane eu vin discut public cu cine vreți dumnevoastră, pun hârtiile pe masă.

Înseamnă că la mine la Botoșani e un dezastru de management, dar nu e așa. Mioveni, de exemplu. Crezi că Mioveni are buget mai mic de 5 milioane? Nu cred”, au fost cuvintele lui Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

”U” Cluj, Rapid, FC U Craiova 1948 și CS Mioveni sunt ultimele patru adversare ale celor de la FC Botoșani în SuperLiga până la finalul celor 30 de etape. În ultima partidă, moldovenii au remizat, scor 1-1 cu Sepsi Sf. Gheorghe la Botoșani.