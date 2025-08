Primul Porsche 911 Carrera GTS ”Tribute to Transfăgărășan” a ajuns în România. Model de colecție livrat unui client special

Faimosul drum care străbate Carpații între Muntenia și Transilvania a fost sursă de inspirație pentru un brand celebru. Primul Porsche 911 Carrera GTS “Tribute to Transfăgărășan” a ajuns în România, fiind livrat unui client special. Modelul de colecție e spectaculos și va putea fi observat pe șoselele noastre.

Primul Porsche 911 Carrera GTS “Tribute to Transfăgărășan” a ajuns în România

Șoseaua impresionantă care unește regiunile istorice Muntenia și Transilvania a împlinit 50 de ani, în 2024. Cu ocazia acestei aniversări s-a lansat ediția specială ”Tribute to Transfăgărășan”, anunțată încă de anul anterior.

Are în prim-plan modelul Porsche 911 Carrera 4 GTS. Mașina este o creație a Style Porsche și a echipei Sonderwunsch din Zuffenhausen. Conceptul include 10 unități personalizate până la cele mai mici detalii de viitorii proprietari.

Clienții români și-au dotat vehiculele în funcție de propriile dorințe, împreună cu experții Sonderwunsch. Pentru a face acest lucru au vizitat centrul Porsche din Stuttgart. Mașinile urmează a fi prezentate într-un eveniment inedit la finalul lunii august.

Mai exact, este vorba de 9 dintre cele 10 unități. Până atunci, însă primul Porsche 911 Carrera 4 GTS a fost deja livrat unui client român. Autoturismul unicat ”Tribute to Transfăgărășan” are un pachet de opțiuni special concepute la cererea șoferului.

Cum a luat ”naștere” Porsche 911 Carrera 4 GTS ”Tribute to Transfăgărășan”

„Când am experimentat Transfăgărășanul în timpul celei de-a 50-a aniversări a modelului 911 Turbo de anul trecut, ne-am inspirat foarte mult pentru acest pachet de individualizare.

Prin urmare, am decis să creăm nu doar una, ci zece mașini personalizate, care să aducă un omagiu unuia dintre cele mai fermecătoare și legendare drumuri”, a declarat vicepreședintele Individualisation & Classic la Porsche, Alexander Fabig, scrie .

Pe de altă parte, directorul executiv importator Porsche, Adrian Pascu, a declarat că Transfăgărășanul este un drum cunoscut printre pasionații de mașini din întreaga lume. Șoferii care circulă pe această șosea sunt impresionați de peisajele magnifice, dar și de senzația pe care o au la volan.

Conducătorii auto au parte de numeroase viraje în ac de păr. Cel mai spectaculos drum spre inima munților este adorat de oameni pentru serpentinele amețitoare, panoramele uluitoare și obiectivele turistice fascinante.

Cum arată primul Porsche 911 Carrera 4 GTS “Tribute to Transfăgărășan”

Primul 911 Carrera 4 GTS “Tribute to Transfăgărășan” a fost utilizat ca punct de plecare pentru următoarele 9 unități. Producătorii au anunțat că toate mașinile împărtășesc un set de caracteristici de design distinctive.

Toate cele 10 autoturisme prezintă însemnele exterioare aniversare, accentele drapelului românesc și elementele interioare personalizate. De asemenea, au logo-urile brodate și pragurile ușilor iluminate. În schimb, fiecare proprietar și-a ales câteva configurații individuale.

Spre exemplu, primul autoturism care a fost deja livrat unui client special, este vopsit în Paint to Sample Graphite Grey, cu detalii contrastante Guards Red. Are jante cu spițe contrastante finisate în Guards Red. Pe ușă are lipit un autocolant Tribute to Transfăgărășan.

De asemenea, inelele farurilor sunt vopsite în aceeași nuanță Guards Red. În felul acesta se adaugă un accent vizual izbitor părții frontale. Lamele grilei motorului, aflate în spate, sunt vopsite discret în culorile drapelului României.

În plus, stâlpul B prezintă o emblemă dedicată Transfăgărășanului. Designul acesta marchează automobilul drept unul dintre cele zece create cu această specificație personalizată. În interiorul, primul Porsche 911 Carrera 4 GTS “Tribute to Transfăgărășan” este personalizat în mod unic.

Caracteristicile lui Porsche 911 Carrera 4 GTS la interior

Protecțiile iluminate ale pragurilor ușilor afișează inscripția Tribute to Transfăgărășan. Totodată, logo-ul special dezvoltat de companie este brodat în tetiere și embosat pe cotiera centrală. Această siglă se regăsește inclusiv în tabloul de bord din partea pasagerului.

Mai mult decât atât, mașina are covorașe personalizate cu logo, chei vopsite și o husă pentru chei cu logo. Proprietarii primesc o servietă de bord personalizată, lucru care sporește și mai mult identitatea distinctivă a mașinii.

Ce motorizare are Porsche 911 Carrera GTS

Porsche 911 Carrera GTS, dedicat drumului din România, stă excelent și la capitolul motorizare. Ediția specială se bazează pe versiunea hibrid a lui 911. Ascunde sub caroserie un sistem de propulsie T-Hybrid.

La bază are un motor boxer de 3.6 litri, puterea sistemului fiind de 541 CP și 610 Nm. Prin urmare, are o putere mai mare cu 61 CP decât versiunea anterioară. În varianta Coupé mașina sprintează de la 0 la 100 km/h în 3.0 secunde.

Atinge o viteză maximă de 312 km/h, perfectă pentru pasionații de adrenalină. Noul Porsche 911 Carrera 4 GTS oferă caracteristici de condus extrem de dinamice. Reduce emisiile de CO₂ și cântărește semnificativ mai puțin în comparație cu vehiculele hibride plug-in. Are numai 50 de kilograme.

Prețul cu care se vinde Porsche 911 Carrera 4 GTS

Porsche 911 Carrera 4 GTS este o mașină care impresionează nu doar prin design, ci și prin motorizare. Autoturismul are un consum combinat: 13,8 – 13,7 l/100 km, dar asta nu-i împiedică pe oameni să o achiziționeze.

Nici prețul de vânzare nu reprezintă un aspect semnificativ pentru pasionații de mulți cai putere. Cea mai accesibilă variantă, conform pus la dispoziție de producător, este reprezentată de varianta Coupé.

Cei care doresc să urce la volanul acestui vehicul trebuie să scoată din buzunar suma de 146.949,66 euro. Costul poate crește în funcție de dotările pe care și le dorește proprietarul. Varianta Cabriolet pleacă de la 161.635,43 euro.

Informații despre programul Sonderwunsch

Sonderwunsch (cerințe speciale) reprezintă un program legendar marca Porsche, care a fost implementat prima oară la finalul anilor 1970. În 2025 acesta a fost reinterpretat pentru a permite realizarea de exemplare inedite și unice pentru viitorii proprietari.

Personalizările sunt create de client și sunt realizate profesional de firma constructoare de automobile. Așa se face că oamenii pot alege dotările pe care și le doresc direct din uzină. Ei pot alege culoarea de la exterior, care poate fi una individuală.

De asemenea, clientul are posibilitatea de retrofitting. Modernizarea are în vedere interiorul și exteriorul mașinii prin crearea unor piese unicat. Pentru toată această personalizare extinsă clienții beneficiază de sprijinul echipei de dezvoltare și design Porsche.