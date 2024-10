Primul post de radio cu prezentatori AI a fost înschis după o săptămână. Gafa colosală facută de inteligența artificială

Radio Cracovia a fost închis la puțin timp după ce au fost creați prezentatori cu ajutorul inteligenței artificiale. Redactorul-șef a decis să pună punct acestui experiment, deși plănuia ca proiectul să dureze trei luni.

Prezentatorii A.I nu au cucerit publicul

Radio Cracovia a fost un radio polonez care era gestionat, aproape în întregime, de inteligența artificială. Prezentatorii nu au reușit să cucerească publicul, așa cum a sperat redactorul-șef, scrie .

Postul de radio și-a lansat canalul numit OFF, marți, săptămâna trecută. Se anunța faptul că este „primul post de radio din Polonia creat aproape în întregime prin inteligență artificială”.

Prezentatorii A.I aveau câte o personalitate specifică și un set de interese. De asemenea, erau meniți să fie „reprezentanți model ai generației Z” și să atragă publicul tânăr.

Postul radio a difuzat, însă, un interviu creat de A.I cu Wisława Szymborska, o poetă poloneză care a primit , însă care a decedat încă din anul 2012. Acest lucru a stârnit multe reacții negative.

Marcin Pulit, redactorul-șef al postului, a spus că „au fost surprinși de nivelul de emoție care a însoțit acest experiment, de faptul că ni s-au imputat intenții și acțiuni inexistente, de judecățile dure formulate pe baza unor rapoarte false”.

Cu toate acestea, Pulit a decis să pună punct acestui proiect. „După doar o săptămână, am adunat atât de multe observații, opinii și concluzii, încât am simțit că nu are rost să continuăm…”, a scris acesta pe Facebook.

Unul dintre criticii acestui post de radio a fost chiar un deputat, membru în Parlamentul Poloniei, Rafał Komarewicz. A criticat modul prin care acest canal funcționa, dar și faptul că au avut loc multe concedieri înainte de a fi dominat de personaje A.I.

„Mă bucur că datorită intervenției mele, proiectul a fost retras din implementarea ulterioară. Aștept acum un răspuns din partea Ministerului Culturii cu privire la ceea ce a făcut Radio Cracovia, dacă este un element al unei strategii mai ample pentru posturile de radio din sectorul public sau doar o idee incidentală”. a scris Rafał Komarewicz, pe pagina de X.