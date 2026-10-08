Primul rival al lui Gianni Infantino la șefia FIFA acuză: „Fotbalul se află la urgențe, nu mai putem aștepta!”

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Elvețianul Ramon Vega (55 de ani), fost fotbalist la echipe precum Tottenham, Celtic sau Cagliari, a anunțat că va candida împotriva conaționalului său, Gianni Infantino (56 de ani), pentru postul de președinte al FIFA. Actualul șef al fotbalului mondial a fost implicat în mai multe scandaluri în ultimii ani, fiind contestat dur de UEFA, care i-a solicitat să demisioneze.

Ramon Vega va fi contracandidatul lui Gianni Infantino la șefia FIFA

Ramon Vega a publicat miercuri o scrisoare-manifest de 11 pagini în care a anunțat că va candida pentru președinția FIFA. „Scopul meu este clar: să servesc fotbalul şi oamenii care dau viaţă acestui sport. Candidez pentru a reuni familia globală a fotbalului, pentru a realiza o reformă autentică şi durabilă, pentru a moderniza FIFA pentru secolul XXI, pentru a readuce stabilitatea şi credibilitatea şi pentru a reconstrui încrederea de care sportul nostru are nevoie urgent.

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Conducerea actuală a demoralizat acest sport… Guvernanţa slabă a afectat credibilitatea FIFA şi a erodat încrederea în întreaga familie a fotbalului mondial. Trebuie să împiedicăm escaladarea acestui conflict. Fotbalul se află la urgențe, fiind menținut în viață artificial. Nu mai putem aștepta.

FIFA are nevoie de o nouă direcție și de o reformă fundamentală”, a transmis elvețianul. Vega este prima persoană care și-a anunțat public intenția de a candida împotriva lui . Acesta a mai încercat să candideze și în 2022, însă nu a primit destulă susținere pentru a ajunge pe buletinul de vot.

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Cine este Ramon Vega

Ramon Vega a evoluat ca fundaș pentru Grasshoppers, Cagliari, Tottenham, Celtic, Watford și Creteil, dar și la echipa națională a Elveției, în tricoul căreia a strâns 23 de selecții în perioada 1994-2001, fiind prezent la un singur turneu final, Campionatul European din 1996.

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Campion al Elveției în trei rânduri, Vega a cucerit Cupa Ligii Angliei cu Tottenham în 1999, dar și o „triplă” internă în sezonul petrecut la Celtic: campionat, Cupă și Cupa Ligii. După retragere a activat în domeniul financiar, însă a rămas legat și de fotbal. În 2009, a încercat, fără succes, să cumpere clubul englez Portsmouth, aflat la acel moment în Premier League.

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Gianni Infantino, implicat în mai multe controverse uriașe

Criticat în ultimii ani pentru apropierea de președintele Statelor Unite, , Gianni Infantino a fost implicat în mai multe controverse în acest an. În timpul Cupei Mondiale, elvețianul a fost criticat dur după ce FIFA a anulat suspendarea primită de americanul Folarin Balogun înainte de partida pe care naționala din SUA urma să o dispute contra Belgiei.

Cel mai mare scandal s-a produs însă după turneul final, când presa engleză a dezvăluit planul lui Infantino de a privatiza o parte din activitățile comerciale ale FIFA. Intenția elvețianului a fost criticată vehement de mai multe confederații de pe mapamond, cea mai dură reacție sosind din partea UEFA, care a solicitat ca Infantino să demisioneze. Elvețianul se află în fruntea forului mondial din 2016, fiind numit după demisia lui Sepp Blatter.