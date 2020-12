Primul român infectat cu Covid-19, din nou pozitiv. ”Eu și virusul începem să ne împrietenim”

Primul român care s-a infectat cu Covid-19, pe data de 26 februarie 2020, s-a reinfectat, după mai bine de 10 luni de la acea dată istorică pentru țara noastră în această pandemie.

Sergiu Sgurescu este primul român diagnosticat cu noul coronavirus în țara noastră și unul dintre cei care s-au vindecat destul de rapid, el neavând o formă severă a bolii.

Acum, la multe luni distanță de la acea dată, tânărul de 25 de ani din Gorj s-a reinfectat. La fel ca în februarie, acesta este asimptomatic și are puterea de a face haz de necazul său.

Primul cetățean român care a fost depistat cu Covid-19, Sergiu Sgurescu, se întâlnește din nou cu boala. Chiar el a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook.

Din fericire, starea sa de sănătate este una bună, el fiind asimptoimatic. Mai mult, tânărul glumește și spune că s-a împrietenit cu acest virus care a pus pe jar întreaga planetă.

”Carantină part. 2! Am reușit performanța să fiu infectat și a doua oară cu Covid-19 . Și acum e la fel ca prima dată. Eu și virusul începem sa ne împrietenim”, a scris Sergiu pe pagina de socializare.

Ce spunea bărbatul din România după prima infectare

Sergiu, tânărul reinfectat, este de origine din Gorj, iar la prima infectare, în februarie, era contact cu un cetățean italian venit în România. Momentan, bărbatul este în carantina, în Germania.

În februarie, bărbatul de 25 de ani a afirmat că nu a avut niciun simptom și că infecția cu coronavirus a fost ca ”o răceală care se tratează”.

”Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greșeală ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare”, a declarat Sergiu Sgurescu la acea vreme, pentru Mediafax.

Tânărul a fost diagnosticat cu coronavirus pe 26 februarie. Ulterior a fost adus în Capitală, la Institutul ”Matei Balş”, iar pe 1 martie era deja externat, pentru că toate testele au arătat că se vindecase.

”Şi dacă e să fie, până la urmă e o răceală, o gripă care se poate vindeca, adică nu e aşa rău. Nu trebuie să fie panică aşa mare, pentru că e o răceală care se tratează”, a mai spus primul român diagnosticat cu COVID-19.