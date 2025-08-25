Primul țap ispășitor după Oțelul – CFR Cluj 4-1. „Va fi amendat! Nu contează numele când faci așa ceva”. Exclusiv

. Ardelenii au avut o prestație extrem de slabă, iar erorile din defensivă i-au costat din nou. Cristi Balaj a dezvăluit cine este jucătorul care va fi amendat după eșecul din etapa a 7-a.

Jucătorul de la CFR Cluj care va fi amendat după 1-4 cu Oțelul Galați. Cristi Balaj, fără milă la adresa fotbalistului

CFR Cluj nu se regăsește în ultima perioadă, încasând multe goluri și bifând mai multe rezultate rușinoase. După 2-7 în deplasare cu Hacken, fosta campioană a României a cedat și în deplasarea din campionat cu Oțelul.

Leo Bolgado, , a fost aspru criticat de Cristi Balaj după meciul de coșmar de la Galați. Președintele ardelenilor a dezvăluit că fundașul va fi amendat după ce a fost eliminat și a contribuit astfel la eșecul suferit de echipa sa.

„Nu acceptăm. Indiferent de numele jucătorului!”

„Nu îi grăbea nimeni să reia jocul. Va fi amendat pentru cartonașul roșu (n.r. – Leo Bolgado). Înțelegem că greșești o pasă sau că n-ai fost atent, că ai dat pasă în momentul în care te ștergi cu tricoul la față și nu știu, n-ai văzut, nici nu are importanță…

Dar nu acceptăm asemenea acte în care îți lași colegii în 10 oameni. Nu acceptăm. Indiferent de numele jucătorului. Și nu că am pierdut. Cartonașul roșu a fost acordat corect!”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Meci de coșmar pentru Leo Bolgado. Ce a făcut contra Oțelului

Leo Bolgado nu va uita prea curând meciul cu Oțelul. Fundașul celor de la CFR Cluj s-a remarcat negativ încă din prima repriză, când a comis o greșeală imensă: brazilianul a bătut un out de poartă în locul portarului Hindrich, dar a trimis mingea direct la adversar, care a înscris fără probleme.

Nici actul secund al partidei nu a fost mai liniștit pentru Bolgado. În minutul 50, el a fost eliminat după un gest nesportiv. Fundașul, aflat în careul advers, și-a lovit un oponent în figură în încercarea de a se demarca, iar intervenția VAR a fost cea care i-a adus sentința finală.