Primul tehnician român care refuză naționala României: „Nu mă văd antrenând din nou acolo”. Răspuns fără ezitare

Naționala României a rămas fără selecționer după parcursul fantastic de la EURO 2024. cu Federația Română de Fotbal, , însă nu a dat vreun răspuns oficial. Răzvan Lucescu, campion cu PAOK în Grecia, în sezonul precedent, exclude revenirea la „cârma” echipei naționale a României.

Primul tehnician român care refuză naționala României: „Nu mă văd antrenând din nou acolo”

Revenită la Campionatul European după o pauză de 8 ani, naționala României și-a depășit condiția și a reușit să câștige Grupa E din care au făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina. „Tricolorii” au cedat clar în optimi cu Olanda (0-3).

Deși a făcut minuni pe banca naționalei României, . Anunțul a fost făcut chiar după eliminarea de la EURO 2024. Astfel, au început să fie vehiculate mai multe nume de antrenori care ar putea să preia munca de la echipa națională a României.

Răzvan Lucescu, fost selecționer al României în perioada aprilie 2009 – iunie 2011, nu se gândește să revină pe banca „tricolorilor”. „Eu am spus că echipa, echipele naţionale sunt închise pentru moment în ceea ce mă priveşte.

Nu mă văd antrenând din nou o echipă naţională! Îmi place aici, la PAOK Salonic, îmi place acolo, pe teren, îmi place să fiu zi de zi implicat. E cu totul şi cu totul o altă meserie. Una e aceea de selecţioner, una este de antrenor de echipă”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit .

Răzvan Lucescu, analiză sinceră după parcursul României la EURO 2024: „Nu putem să spunem ‘Ooo, a fost fantastic!’”

Răzvan Lucescu a analizat parcursul României la EURO 2024 și susține că rezultatul reprezintă cu adevărat un pas în față pentru fotbalul românesc. Antrenorul lui PAOK Salonic și-a enumerat remarcații din naționala României.

„Hmm, nu pot spune că nu-i cunosc foarte bine pe toți. Dar așa… Răzvan Marin, Stanciu, cine ar mai fi? Drăgușin? Alții nu, nu, nu-i cunosc, nu-i știu bine. Pe ăștia îi știu, i-am văzut, îi știu de mai de mult.

Aici este o analiză mult mai profundă, nici nu are rost să spunem: ‘Ooo, a fost fantastic!’, dar putem spune că a fost un pas foarte frumos în față. Și că este un moment de speranță pentru fotbalul românesc.

De ce aș spune că nu trebui să spunem: ‘A fost fantastic!’? În definitiv, este un turneu în care am câștigat un meci, am pierdut două, am făcut un egal. Necâștigând meciul acela cu 3-0, primul (cu Ucraina), nu știu cum ar fi decurs lucrurile.

„Asta arată că există speranță. Mi-a plăcut enorm unitatea lor”

Dar faptul că echipa s-a calificat, faptul că a venit aici, la acest Euro, și că a ieșit din faza grupelor, asta arată că există speranță. Mi-a plăcut enorm unitatea lor. Vor reuși să o mențină?

Au arătat că sunt foarte motivați să joace pentru echipa națională și sper să nu fie doar motivația dată de prezența la acest turneu final și prima calificare după atât timp. Sper să continue această motivație pentru echipa națională și pentru a obține rezultate!”, a mai spus Lucescu Jr.