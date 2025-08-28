Primul titlu olimpic al României pe echipe la gimnastică a venit la Los Angeles! Ce sportivi au strălucit la JO din 1984

Delegația României a fost la înălțime la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, acolo unde sportivii noștri au făcut spectacol la majoritatea disciplinelor la care au participat. Gimnastica a fost cea mai productivă în SUA.

Andrei Vochin: „Asta a fost prima echipă a noastră care a cucerit aurul olimpic la echipe”

Fără , delegația României a reușit performanțe incredibile la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984. Gimnastica a scris o pagină de istorie, fiind pentru prima oară când reușeam să ne impunem la faza pe echipe.

Andrei Vochin a povestit în cadrul unei ediții speciale a ”Oldies but Goldies” ce sportivi au ieșit în evidență la competiția din Statele Unite ale Americii și care au fost cele mai mari realizări.

„Fără Nadia, câștigăm pe echipe pentru prima oară în istorie la gimnastică, cu o echipă care era antrenată de Octavian Belu, Adrian Goreac și Maria Cozma, cei trei antrenori ai noștri. Echipa era formată din Simona Păuca, Lavinia Agache, Laura Cutina, Cristina Grigoraș și Mihaela Stănuleț.

Asta a fost prima echipă a noastră care a cucerit aurul olimpic la echipe. Ecaterina Szabo ia patru medalii de aur și una de argint și apare pe firmament o sportivă pe care am să o țin minte toată viața, ca și Davîdova în 80 cu care Nadia s-a luptat, Mary Lou Retton, pe care arbitrii o împing la ultimele două aparate, primește cât avea nevoie, 2 de 10”.

Andrei Vochin: „A fost o finală dominată de la un capăt la altul”

„A fost umflată în așa fel încât Cati a noastră nu a putut să mai ia aur și la individual compus. La caiac-canoe este ultima olimpiadă a lui Ivan, el începe în 1968 și aici la dublu cu Toma Simionov câștigă medalia de aur, este ultima lui medalie de aur cucerită la o olimpiadă.

El are în palmares 4 aur și 3 de argint la Jocurile Olimpice și e foarte interesant că el câștigă aurul, ei adică, deși pleacă în finală de pe culoarul 1. A fost o finală dominată de la un capăt la altul, am luat medaliile cu sacul de acolo.

La canotaj putem vorbi iarăși de o mare sportivă a noastră, care practic se naște la Los Angeles, Elisabeta Oleniuc, actuala Elisabetă Lipă. Avea 19 ani atunci, a fost primul ei aur la dublu-vâsle. De la acel aur ajunge să devină cea mai mare canotoare din istoria acestui sport, pentru că a câștigat de cinci ori aurul olimpic, la una a luat argint”.

Andrei Vochin: „Maricica Puică nu a câștigat medalia pe care a promis-o, au pedepsit-o și au trimis-o la muncă”

„La sportivi era grav, pentru că ei își asumau răspunderea că vor câștiga ceva. Oamenii care erau campioni mondial erau condamnați să ia aur, orice se întâmpla sub aur era rău de tot.

Maricica Puică câștigă la 3.000 de metri. Ea era angajată la fabrica de chibrituri și înainte de această olimpiadă nu a câștigat medalia pe care a promis-o, au pedepsit-o și au trimis-o la muncă. Noi le spuneam tuturor că suntem sportivi amatori, că eram angajați, dar toți erau sportivi profesioniști 100%.

Ivan Patzaichin a luat aur la caiac-canoe și cred că a luat și argint la 500 metri. La gimnastică numai Ecaterina Szabó a luat patru de aur și una de argint, Nicu Vlad și Petre Becheru la haltere, Ion Draica și Vasile Andrei la lupte greco-romane, Anișoara Cușmir a luat aurul la săritura în lungime și Vali Ionescu a venit în spatele ei luând argintul.

Doina Melinte a luat aur la 800 și argint la 1500. Americanii au programat cursele de 1500 și 3000 metri una după alta, în zile consecutive. La ambele trebuia să tragi în calificări într-o zi, apoi în cealaltă zi era finala. Americanii au luat decizia asta pentru că principala candidată a renunțat la 3000 metri și a participat doar la 1500”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea .