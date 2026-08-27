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Georgianul Anzor Mekvabishvili este curtat de mai multe echipe puternice, cea mai recentă ofertă fiind dezvăluită în exclusivitate de FANATIK: Chicago Fire din SUA. Conducerea oltenilor pare că a acceptat deja situația și îi caută înlocuitor georgianului cotat la 2 milioane de euro.

Anzor Mekvabishvili vrea să plece cu orice preț de la Craiova și a cerut conducerii să fie lăsat în SUA

În urmă cu trei zile, FANATIK scria că Universitatea Craiova a primit o ofertă oficială pentru Anzor chiar în ziua meciului tur cu Ararat-Armenia. Clubul din Bănia primise o ofertă de la Chicago Fire din SUA, formația din MLS care-l are în lot și pe legendarul Robert Lewandowski.

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Cel care a confirmat această informație este Mario Felgueiras, directorul sportiv al echipei. Ultimul cuvânt îi va aparține patronului Mihai Rotaru, însă jucătorul a transmis clar că își dorește să plece și să își ducă cariera la un alt nivel, în special din punct de vedere financiar.

„Da, e adevărat că s-a discutat mult despre el, nu doar de acum, de foarte mult timp, dar nu doar de la Chicago. Sunt mai multe abordări. Un lucru pot să vă garantez, acela că Anzor este cu capul la Craiova, să ne ajute. Oferta de la Chicago este reală. Domnul Rotaru, știți foarte bine, are ultimul cuvânt. Vorbim și de parte financiară, vorbim și de parte sportivă și la sfârșit ideea este să fie o situație win-win”, a declarat Mario Felgueiras în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Chicago Fire îl dorește cu orice preț pe Anzor, însă americanii oferă doar 2 milioane de euro pentru mijlocaș

însă oltenii au amânat orice discuție până după returul cu Ararat. Americanii oferă 2 milioane de euro pentru mijlocaș, o sumă nu tocmai impresionantă, astfel că patronul Mihai Rotaru a fost mai degrabă tentat să amâne un răspuns pozitiv.

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„Avem o informație exclusivă marca FANATIK. Chicago Fire, formația unde s-a transferat marele Lewandowski, a făcut ieri o ofertă de două milioane de dolari pentru Anzor de la Craiova. Ei mai făcuseră oferta asta și acum o lună de zile, iar cei de la Craiova le-au transmis că vor discuta după returul cu Ararat. Totuși, cei de la Chicago au pus pe masă acum 2 milioane de dolari, nici măcar de euro.

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Mie mi se pare o sumă mică. Totuși, sunt șanse ca Anzor să fie coleg cu marele Lewandowski“, a remarcat și jurnalistul Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Georgianul a ajuns în Bănie în 2024 pentru 750.000 de euro, iar acum Mihai Rotaru ar fi dispus să se despartă de Anzor pentru aproximativ 3 milioane de euro. Desigur, , astfel că soarta lui se va decide doar după meciul cu Ararat Armenia.