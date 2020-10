Primul transfer al lui Dan Petrescu, după ce a obținut calificarea în grupele Europa League, este aproape să fie perfectat. Clujenii i-au învins în play-off cu 3-1 pe finlandezii de la KuPS Kuopio.

FANATIK a aflat că fundașul Iasmin Latovlevici (34 de ani), aflat de mai mult timp în atenția campioanei, este foarte aproape să bată palma cu oficialii din Gruia.

Dan Petrescu îl dorește foarte mult pe fostul jucător al rivalei FCSB și crede că experiența lui poate fi folositoare în condițiile unui sezon complicat pentru CFR.

Fostul fundaș de la FCSB este foarte aproape să semneze cu CFR Cluj după ce a negociat cu echipa campioană și în urmă cu opt luni. În februarie, FANATIK anunța în exclusivitate că Latovlevici s-a întâlnit la birourile clubului din Ardeal cu Marian Copilu, președintele CFR-ului.

„Încă nu am încheiat conturile cu Bursaspor, am de luat nişte bani. Mi-aş dori să continui în Turcia, dar se pare că pentru mine nu mai e cazul până în vară. Niciodată nu pot să spun niciodată dacă e vorba de un transfer la vreuna din cele două echipe care joacă azi (n.r. CFR şi FCSB). Mai ales că sunt liber de contract. Să vedem ce va fi. Sper să îmi găsesc ceva să joc până în vară, trebuie să joc, să am continuitate”, spunea atunci cel poreclit „Lato”.

Acum, fundașul și-a rezolvat situația, este liber de cotract și este gata să semneze cu echipa care a obținut încă o calificare în grupele Europa League, după victoria cu 3-1 în fața lui KuPS Kuopio.

Iasmin Latovlevici va fi adus pentru a-l ajuta pe Dan Petrescu să aibă o dublură în cazul în care Mario Camora va acuza oboseala. Căpitanul CFR-ului, care acordat recent un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, a fost convocat și la echipa națională a României, astfel că ar putea să acumuleze oboseală pe parcursul unui sezon în care va fi angrenat și în lupta internă, dar și în cea din Europa League.

FANATIK l-a intervievat pe Iasmin Latovlevici în luna iulie a acestui an, iar fundașul stânga a confirmat negocierile din primăvară cu CFR Cluj, însă spunea că au fost doar simple discuții.

„Au fost niște discuții amicale, așa, dar nimic mai mult. Nimic serios. Ca între prieteni. Chiar dacă ei ar avea nevoie de încă un fundaș stânga”, mărturisea Latovlevici în urmă cu trei luni.

Negocierile dintre cele două părți sunt în plină derulare și sunt șanse foarte mari ca transferul să fie oficializat în perioada imediat următoare. Pentru CFR Cluj, urmează meciul din Liga 1 cu FC Viitorul, care se va disputa duminică de la 21:30. Ardelenii își vor afla și adversarii din grupele Europa League astăzi, 2 octombrie, de la ora 14:00.