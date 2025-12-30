Primul transfer al lui Dinamo în iarnă! Andrei Nicolescu dă ultimele detalii: „Este român!”

ADVERTISEMENT

Dinamo a terminat sezonul regulat din SuperLiga pe locul patru, la două puncte de liderul Universitatea Craiova. „Câinii” vor să intre în lupta la titlu şi pregătesc o campanie interesantă de transferuri.

Primul transfer al lui Dinamo în iarnă! Andrei Nicolescu dă ultimele detalii

Andrei Nicolescu a anunţat că , care va fi anunţat pe data de 2 ianuarie 2026. Preşedintele „câinilor” a declarat că este vorba de un fundaş stânga român, care va veni ca dublură la Raul Opruţ:

„Aveam patru posturi de acoperit. Am acoperit unul, dublură la Opruț. (n.r. Vine Vătăjelu?) Nu, chiar nu vreau să vorbesc pentru că am promis că pe 2 ianuarie o să fie o prezentare și asta este.

Este important că este un backup real și e român. Are potențial foarte bun pentru a fi acolo lângă Opruț. Avem discuții deschise pentru fundașii centrali. Ne uităm la piața din România.

Nu e un secret pentru că am mai vorbit despre potențiale ținte din România. Ne uităm și afară. Avem și acolo o opțiune de un jucător străin pe care îl considerăm foarte bun, dar încă negociem pentru că e vorba și de buget. Nu e din spațiul fostei Iugoslavii.

Avem opțiune pentru un mijlocaș central de afară la care ne uităm atent și suntem în negocieri. Ne place, chiar dacă este un post pe care considerăm că suntem acoperiți. Suntem într-o zonă bună acolo. Căutăm cu ardoare atacantul care să ne dea cifre mai bune”, a transmis Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Ce spune Andrei Nicolescu de transferul lui Paraschiv la Rapid: „Cifrele nu au fost de ajuns”

Preşedintele celor de la Dinamo a vorbit şi despre , care este aproape de a juca sub formă de împrumut în Giuleşti:

„Pentru noi e simplu. Deciziile pe care le luăm pentru a merge înainte pentru niște jucători sunt bazate pe analize. Analiza noastră ne-a spus că putem merge până la anumite limite în oferta pe care o facem.

Și am luat în calcul vârsta, unde a jucat ce a făcut în ultimul timp, în liga României, ce pretenții au părțile. Toate acestea au fost luate în calcul și am ajuns la niște cifre care nu au fost de ajuns”, a spus Nicolescu.