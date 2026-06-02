Primul transfer al lui Mirel Rădoi la Gaziantep! Veste bună pentru antrenorul român

Mirel Rădoi a preluat Gaziantep pe finalul lunii aprilie, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Parcursul antrenorului a fost unul slab: 4 înfrângeri în tot atâtea meciuri, astfel că viitorul său la echipă este incert. În ciuda nesiguranței de pe banca tehnică, Gaziantep a transferat deja primul fotbalist pentru stagiunea viitoare.

Primul transfer al lui Mirel Rădoi la Gaziantep

Gaziantep a decis să facă o mutare interesantă la finalul sezonului, în contextul în care are la dispoziție aproape două luni pentru a crea un lot competitiv pentru stagiunea următoare. Turcii au hotărât să întărească echipa pregătită de Mirel Rădoi cu un atacant, în contextul în care Denis Drăguș va reveni la Trabzonspor.

Cum zona ofensivă a rămas descoperită, Gaziantep l-a transferat pe golgheterul Ligii a 3-a din Turcia. Este vorba despre Fuat Bavuk (25 de ani), atacant care a marcat nu mai puțin de 22 de goluri și a oferit 5 pase decisive în 31 de meciuri jucate pentru Elazigspor. Jucătorul va semna din postura de jucător liber de contract.

Anunțul a fost oferit de jurnalistul de casă , . Ziaristul a notat faptul că Fuat Bavuk va semna un contract valabil pe o perioadă de doi ani de zile. În ciuda faptului că atacantul a avut mai multe propuneri din Super Lig, acesta a decis să vină la Gaziantep, bifând astfel prima sa experiență în primul eșalon.

Marius Șumudică, avertisment pentru Mirel Rădoi

În cea mai recentă intervenție la FANATIK SUPERLIGA, . Vorbele lui „Șumi” au venit în condițiile în care a fost demis de la Gaziantep după o glumă nesărată, în ciuda faptului că formația se afla pe primul loc în clasament.

„Mirel Rădoi știe fotbal, am stat de vorbă cu el. Dar, probabil, acest ego, că el vrea să controleze tot… În Turcia nu ai nicio șansă cu asta! Dacă el se întoarce la Gaziantep și spune că vrea 10 jucători, e deja pe avion. Am citit ieri un editorial al unui ziarist, care din păcate îl atacă pe Rădoi, și spune că vrea să își ascundă aceste rezultate slabe și că îi atacă pe jucători.

A zis că clubul ar trebui să ia atitudine. În Turcia eu am făcut o glumă după locul 1 după 21 de etape, bătusem Fenerbahce, Galatasaray. Am făcut o glumă că dacă orașul nu are bani, nicio problemă, îmi trimite familia bani de acasă și o să am cu ce să trăiesc și m-au dat afară. Și în ultima etapă am bătut cu 3-1 Beșiktaș. În 21 de meciuri nu aveam niciun meci pierdut. În Turcia e foarte greu să reziști ca antrenor”, a declarat Marius Șumudică.