Primul transfer al Rapidului după succesul categoric cu Dinamo Kiev. „Are foarte multă forță”. Exclusiv

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Daniel Pancu a revenit ca antrenor al Rapidului în această vară. După un sezon entuziasmant la CFR Cluj, pe care a scos-o din zona locurilor de baraj și a dus-o în play-off și chiar în lupta la titlu la un moment dat, Pancu a decis să nu mai continue în Gruia. A semnat cu Rapid și încearcă acum să facă o echipă care să prindă măcar cupele europene. Deși obiectivul personal al lui Pancu este titlul!

Primul transfer al Rapidului după 3-1 cu Dinamo Kiev: Tape l-a convins pe Pancu și poate semna!

Primul amical al Rapidului în cantonamentul din Austria a fost un succes clar contra lui Dinamo Kiev, adversara celor de la , săptămâna viitoare, în preliminariile Europa League. Rapid a învins cu 3-1, goluri marcate de El Sawy, Burmaz și Kamara, toate reușitele venind în repriza secundă.

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Tot în partea a doua a amicalului a intrat și ivorianul Eric Ange Tape, un mijlocaș de 17 ani venit în probe la Rapid al lui Daniel Pancu, informație dezvăluită exclusiv de site-ul nostru. Tape a impresionat prin forță, prin prezența de spirit, prin disponibilitatea foarte mare la efort. A fost luat în Austria tocmai pentru ca antrenorul să-și dea seama dacă africanul merită păstrat la Rapid.

Din informațiile FANATIK, Tape l-a convins pe Pancu și pe cei din staff și urmează să i se propună un contract la Rapid. „Are foarte multă forță, este un jucător tânăr, de viitor. Rapid nu are cum să piardă semnându-l, Rapid are doar de câștigat. Tape poate ajuta Rapidul și pe teren, dar ar fi și un jucător pe care se pot lua bani buni în viitor”, spun cei din Giulești.

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Fanii l-au apreciat pe Tape contra ucrainenilor și-l vor pe teren în locul lui Hromada la Rapid

Nu doar oficialii Rapidului s-au declarat încântați de prestația lui Tape, ci și fanii care au urmărit partida on-line. Aproape toate comentariile au fost favorabile pentru mijlocașul ivorian, care a avut și o ocazie de gol contra celor de la Dinamo Kiev.

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„E mult mai bun decât Hromada, care frânează mereu jocul”, „Cât costă rezilierea lui Hromada poate facem chetă”, „Sper să îl semnăm pe Tape mai ales că are doar 17 ani”, „Bubanja, Kamara și Tape sunt ce trebuie”. Așa au sunat câteva dintre remarcile pe care fanii giuleșteni le-au făcut la adresa lui Eric Tape după .

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Rapidul lui Daniel Pancu a făcut deja 4 transferuri și mai are măcar 3 ținte de atins

Daniel Pancu face o mică revoluție în Giulești în această vară. A renunțat la jucători importanți din sezonul anterior și aduce fotbaliști pe care-i consideră utili pentru strategia sa. Până în acest moment, Rapid a făcut 4 transferuri. Este vorba despre Bubanja, , Graovac și tânărul Jason Kodor.

Chiar și așa, există voci în rândul suporterilor care nu sunt mulțumiți de achiziții, unii acuzând aducerea lui Graovac după ce FCSB a renunțat la el. Pancu este însă convins că Daniel Graovac va ajuta foarte mult Rapidul, la fel cum crede și în ceilalți nou-veniți, pe Kamara cunoscându-l foarte bine de la CFR Cluj.

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Lista de veniri – plecări a Rapidului în acest mercato rămâne deschisă. Victor Angelescu a declarat că mai sunt câteva ținte de atins la „veniri”, măcar 2-3, dar sunt și jucători care vor părăsi echipa cât de curând. Se negociază cu Keita pentru reziliere, nici Iliev, Bădescu și alți 2-3, aflați la București, nefiind siguri că vor continua în vișiniu și din sezonul următor.