Primul transfer al spaniolilor dezvăluie ce se dorește la Dinamo: „Sunt planuri de nivel european”

Primul transfer al spaniolilor dezvăluie ce se dorește la Dinamo. Vlad Achim a semnat cu echipa din șoseaua Ștefan cel Mare imediat ce Pablo Cortacero a preluat clubul.

Mijlocașul venit de la Viitorul a fost titular în meciul jucat de Dinamo contra Chindiei Târgoviște, în etapa a doua, însă a ieșit accidentat după doar șapte minute și a trebuit să se opereze.

Ajuns la 31 de ani, fostul jucător de la Farul, FCSB sau FC Botoșani speră să revină pe teren în noiembrie și crede în noul proiect de la Dinamo.

Dinamo a fost una dintre cele mai active echipe din România în această fereastră de transferuri, iar mișcările de trupe din „Groapă” se datorează preluării clubului de către investitorii spanioli. „Câinii” au transferat din străinătate fotbaliști cu CV-uri impresionante, printre care Juan Camara, Jacusz Gol sau Borja Valle.

Totul a început cu transferul unui fotbalist român. În data de 18 august 2020, Dinamo anunța oficial transferul lui Vlad Achim, jucător adus de la Viitorul Constanța. Achim a semnat cu Dinamo pentru următoarele două sezoane și a venit la noua sa echipă cu gânduri mari.

„Imediat cum a fost vândut clubul am aflat că cei de la Dinamo mă doresc şi apoi decizia a fost destul de uşor de luat din punctul meu de vedere pentru că mi-au transmis planurile lor şi am avut încredere că aşa va fi. Mi-am dorit foarte mult să vin aici.

Pot să spun că a fost, într-un fel, un act de curaj pentru că până la urmă am încercat să risc pentru nişte obiective mari, ale mele personale, mereu am gândit aşa, mereu am vrut să mă lupt pentru titluri, cupele europene. Aici se văd mişcări, planurile prezentate din punctul meu de vedere au fost foarte bine gândite şi sunt de nivel european.

O să o luăm pas cu pas pentru că a fost o situaţie destul de grea a clubului anul trecut. Primul pas va fi play off-ul dar în momentul când vom ajunge acolo vom dori mult mai mult. Aşa mi se pare mie normal”, a spus Vlad Achim pentru Telekom Sport.

Vlad Achim a jucat în sezonul trecut la Viitorul Constanța, unde a adunat 30 de apariții și a înscris cinci goluri. Achim a prins chiar și două meciuri în preliminariile Europa League. Mijlocașul este apreciat pentru clarviziunea pe care o aduce în joc și poate evolua la centrul terenului, atât ca închizător, cât și ca mijlocaș cu atribuții ofensive.

Ce spune Vlad Achim despre problemele de la club

Odată cu venirea spaniolilor la club, fanii dinamoviști au așteptat rezolvarea problemelor financiare, însă încă se discută despre salarii neplătite. Prin vocea lui Ricardo Grigore, dar și a lui Mihai Popescu, cel care s-a transferat în Scoția, jucătorii au ținut să dea asigurări că atmosfera din sânul echipei este una bună și problemele nu sunt deloc unele grave.

Și primul transfer al spaniolilor, Vlad Achim, îi liniștește pe suporteri și susține că totul este sub control. Achim susține că a găsit la Dinamo o atmosferă foarte bună și este încrezător că noua conducere îi duce pe alb-roșii într-o direcție bună.

„Nu ar avea cineva de ce să spună ceva de rău, pentru că deocamdată lucrurile merg în direcţia bună. În momentul când am ajuns, atmosfera era destul de ok, oamenii erau mulţumiţi că lucrurile se îndreaptă spre direcţia bună dar erau şi câteva probleme interne care uşor, uşor se rezolvă”, a mai spus Achim.

De-a lungul carierei sale, Vlad Achim a mai evoluat pentru Ceahlăul Piatra Neamț, FCSB, FC Voluntari, FC Botoșani și FC Viitorul. El are 259 de partide în Liga 1 în 25 de goluri marcate, dar și 23 de pase decisive.