Primul transfer al verii la Dinamo! Atacantul a semnat pe cinci sezoane: „Ai făcut un pas uriaș”

Dinamo a realizat primul transfer pentru noul sezon și a adus un internațional român U19 care a evoluat în ultima stagiune la Steaua București. Despre cine e vorba
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 09:46
Dinamo a rezolvat primul transfer pentru noul sezon. „Câinii” își continuă strategia pentru viitor. Clubul din Ștefan cel Mare a bătut palma cu Ianis Doană, internațional român U19 care aparținea de CSM Reșița, dar care ultima dată a jucat în tricoul celor de la Steaua, în liga 2.

Ianis Doană a semnat cu Dinamo! Cine este puștiul care a impresionat la Steaua

Ianis Doană este un atacant de bandă care poate evolua atât în flancul drept, cât și în cel stâng. A început fotbalul în orașul natal, la CSM Reșița, acolo unde s-a făcut remarcat și a fost convocat la naționalele de juniori U18 și U19 ale României.

În ultimul sezon, Ianis Doană a jucat sub formă de împrumut la Steaua București. La doar 18 ani, împliniți în luna octombrie, tânărul atacant a adunat 24 de meciuri și a reușit să marcheze trei goluri pentru „roș-albaștri”. Dinamo a intrat pe fir și a făcut o ofertă pe care atât CSM Reșița, cât și fotbalistul au acceptat-o.

Tatăl fotbalistului a făcut anunțul. Mesaj emoționant după transferul la Dinamo

Anunțul transferului a fost făcut chiar de tatăl fotbalistului, Leo Doană. Managerul celor de la CSM Reșița a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care i-a urat mult succes lui Ianis în noua sa aventură. Conform GSP, puștiul a semnat cu Dinamo pe cinci sezoane.

„Ai făcut un pas uriaș spre visul tău. Semnătura cu o echipă de Liga 1 nu este doar despre fotbal, este despre muncă, sacrificii, disciplină și caracter. Să nu uiți niciodată că drumul adevărat abia acum începe! Rămâi modest, muncitor și cu aceeași foame de performanță care te-a adus aici. Bucură-te de moment, pentru că îl meriți din plin, dar continuă să lupți pentru fiecare pas înainte!

Indiferent unde te va duce fotbalul, pentru mine vei fi mereu cea mai mare realizare! Te iubesc și voi fi mereu alături de tine!”, a scris Leo Doană, tatăl lui Ianis Doană, pe rețelele de socializare.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
