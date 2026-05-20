Primul transfer al verii la Dinamo! Atacantul a semnat pe cinci sezoane: „Ai făcut un pas uriaș”

Dinamo a rezolvat primul transfer pentru noul sezon. „Câinii” își continuă strategia pentru viitor. Clubul din Ștefan cel Mare a bătut palma cu Ianis Doană, internațional român U19 care aparținea de CSM Reșița, dar care ultima dată a jucat în tricoul celor de la Steaua, în liga 2.

Ianis Doană a semnat cu Dinamo! Cine este puștiul care a impresionat la Steaua

. A început fotbalul în orașul natal, la CSM Reșița, acolo unde s-a făcut remarcat și a fost convocat la naționalele de juniori U18 și U19 ale României.

În ultimul sezon, Ianis Doană a jucat sub formă de împrumut la Steaua București. La doar 18 ani, împliniți în luna octombrie, tânărul atacant a adunat 24 de meciuri și a reușit să marcheze trei goluri pentru „roș-albaștri”. Dinamo a intrat pe fir și a făcut o ofertă pe care atât CSM Reșița, cât și fotbalistul au acceptat-o.

Tatăl fotbalistului a făcut anunțul. Mesaj emoționant după transferul la Dinamo

Anunțul transferului a fost făcut chiar de tatăl fotbalistului, Leo Doană. Managerul celor de la a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care i-a urat mult succes lui Ianis în noua sa aventură. Conform , puștiul a semnat cu Dinamo pe cinci sezoane.

„Ai făcut un pas uriaș spre visul tău. Semnătura cu o echipă de Liga 1 nu este doar despre fotbal, este despre muncă, sacrificii, disciplină și caracter. Să nu uiți niciodată că drumul adevărat abia acum începe! Rămâi modest, muncitor și cu aceeași foame de performanță care te-a adus aici. Bucură-te de moment, pentru că îl meriți din plin, dar continuă să lupți pentru fiecare pas înainte!

Indiferent unde te va duce fotbalul, pentru mine vei fi mereu cea mai mare realizare! Te iubesc și voi fi mereu alături de tine!”, a scris Leo Doană, tatăl lui Ianis Doană, pe rețelele de socializare.