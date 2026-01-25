Primul transfer anunțat după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Liber de contract”

ADVERTISEMENT

La scurt timp după încheierea meciului FCSB – CFR Cluj 1-4, Iuliu Mureșan a confirmat un nou transfer la CFR Cluj. Este vorba despre Yuval Sade, un mijlocaș defensiv israelian care are și pașaport românesc în vârstă de 25 de ani. În prezent, el evoluează la Maccabi Netanya.

Iuliu Mureșan a confirmat primul transfer la CFR Cluj după victoria de senzație cu FCSB

Încă dinainte de startul partidei de duminică seară de pe Arena Națională, a scris despre faptul că există negocieri destul de avansate între oficialii clubului din Gruia și jucătorul care s-ar mai fi aflat în contact cu anumite echipe din SuperLiga în această iarnă. Înțelegerea sa cu actuala formație expiră la finalul acestui sezon.

Așadar, fotbalistul a intrat deja în ultimele 6 luni de contract, astfel încât poate negocia cu orice alt club și, în cazul în care ajunge la un acord, să semneze un precontract, valabil de la data de 1 iulie. Și se pare că deja s-a întâmplat acest lucru, în raport cu CFR Cluj.

După , Iuliu Mureșan a anunțat, în direct la , că mutarea este rezolvată. Astfel, Yuval Sade va veni la CFR Cluj în vară, din postura de jucător liber de contract: „Da, e adevărat, dar numai din vară. E un jucător în ultimele șase luni de contract”.

Prima reacție a lui Neluțu Varga după FCSB – CFR Cluj 1-4

, finanțatorul clubului din Gruia și-a felicitat jucătorii, dar și pe antrenorul Daniel Pancu bineînțeles, pentru acest rezultat extrem de important în lupta pentru play-off-ul din SuperLiga:

„Sunt fericit pentru victoria asta, a fost un derby, normal că noi ne batem cu FCSB întotdeauna. E o bucurie în plus că i-am bătut la ei acasă și cu scorul acesta. Jucătorii au dat dovadă de motivație, faptul că sunt fericiți, liniștiți, au condiții bune, totul la zi. Ceea ce pot să fac e să țin pasul și să nu se mai întârzie la salarii și ei să dea randamentul scontat.

Ceea ce-mi doresc cel mai mult e să câștigăm meci cu meci, să recupereze punctele pierdute din cauza situației care a fost. Sper că totul s-a reglat și Pancu a reglat aceste detalii. Jucătorii au dat dovadă că sunt bărbați. Le doresc să fie sănătoși și să câștige cât mai multe puncte. Dacă ne ajută Dumnezeu să intrăm în play-off, acolo e un alt campionat și vedem care pe care. Până atunci nu vorbim mai multe.

Felicitări pentru ceea ce au făcut astăzi și le urez succes pentru viitor, la meciurile care urmează. Să aibă aceeași atitudine, spiritul de învingători, spiritul CFR-ului, de care au dat dovadă în toți acești ani. Le-am arătat celor de la FCSB că avem adevăratul ADN al performanței. Sper să dea Dumnezeu să facem o treabă bună, chiar dacă am început prost sezonul, dar sper să o reglăm pe parcurs”.