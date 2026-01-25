Sport

Primul transfer anunțat după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Liber de contract”

Imediat după meciul FCSB - CFR Cluj 1-4, a fost anunțat în direct un nou transfer la echipă! Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.01.2026 | 23:44
Primul transfer anuntat dupa FCSB CFR Cluj 14 Liber de contract
ULTIMA ORĂ
Yuval Sade va fi jucătorul lui CFR Cluj din vară. Foto: Instagram
ADVERTISEMENT

La scurt timp după încheierea meciului FCSB – CFR Cluj 1-4, Iuliu Mureșan a confirmat un nou transfer la CFR Cluj. Este vorba despre Yuval Sade, un mijlocaș defensiv israelian care are și pașaport românesc în vârstă de 25 de ani. În prezent, el evoluează la Maccabi Netanya.

Iuliu Mureșan a confirmat primul transfer la CFR Cluj după victoria de senzație cu FCSB

Încă dinainte de startul partidei de duminică seară de pe Arena Națională, jurnalistul Emanuel Roșu a scris despre faptul că există negocieri destul de avansate între oficialii clubului din Gruia și jucătorul care s-ar mai fi aflat în contact cu anumite echipe din SuperLiga în această iarnă. Înțelegerea sa cu actuala formație expiră la finalul acestui sezon.

ADVERTISEMENT

Așadar, fotbalistul a intrat deja în ultimele 6 luni de contract, astfel încât poate negocia cu orice alt club și, în cazul în care ajunge la un acord, să semneze un precontract, valabil de la data de 1 iulie. Și se pare că deja s-a întâmplat acest lucru, în raport cu CFR Cluj.

După victoria de senzație cu FCSB, Iuliu Mureșan a anunțat, în direct la Digi Sport, că mutarea este rezolvată. Astfel, Yuval Sade va veni la CFR Cluj în vară, din postura de jucător liber de contract: „Da, e adevărat, dar numai din vară. E un jucător în ultimele șase luni de contract”.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Prima reacție a lui Neluțu Varga după FCSB – CFR Cluj 1-4

În exclusivitate pentru FANATIK, finanțatorul clubului din Gruia și-a felicitat jucătorii, dar și pe antrenorul Daniel Pancu bineînțeles, pentru acest rezultat extrem de important în lupta pentru play-off-ul din SuperLiga:

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari!...
Digisport.ro
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”

„Sunt fericit pentru victoria asta, a fost un derby, normal că noi ne batem cu FCSB întotdeauna. E o bucurie în plus că i-am bătut la ei acasă și cu scorul acesta. Jucătorii au dat dovadă de motivație, faptul că sunt fericiți, liniștiți, au condiții bune, totul la zi. Ceea ce pot să fac e să țin pasul și să nu se mai întârzie la salarii și ei să dea randamentul scontat.

Ceea ce-mi doresc cel mai mult e să câștigăm meci cu meci, să recupereze punctele pierdute din cauza situației care a fost. Sper că totul s-a reglat și Pancu a reglat aceste detalii. Jucătorii au dat dovadă că sunt bărbați. Le doresc să fie sănătoși și să câștige cât mai multe puncte. Dacă ne ajută Dumnezeu să intrăm în play-off, acolo e un alt campionat și vedem care pe care. Până atunci nu vorbim mai multe.

ADVERTISEMENT

Felicitări pentru ceea ce au făcut astăzi și le urez succes pentru viitor, la meciurile care urmează. Să aibă aceeași atitudine, spiritul de învingători, spiritul CFR-ului, de care au dat dovadă în toți acești ani. Le-am arătat celor de la FCSB că avem adevăratul ADN al performanței. Sper să dea Dumnezeu să facem o treabă bună, chiar dacă am început prost sezonul, dar sper să o reglăm pe parcurs”. 

Daniel Pancu, izbucnire nervoasă în direct după 4-1 cu FCSB: „CFR Cluj nu...
Fanatik
Daniel Pancu, izbucnire nervoasă în direct după 4-1 cu FCSB: „CFR Cluj nu e moartă!”
Charalambous anunță că e gata să plece de la FCSB după meciul cu...
Fanatik
Charalambous anunță că e gata să plece de la FCSB după meciul cu CFR Cluj: „Sunt la dispoziția clubului”
Gigi Becali a anunțat prima măsură după FCSB – CFR Cluj 1-4! Târnovanu,...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat prima măsură după FCSB – CFR Cluj 1-4! Târnovanu, OUT din poarta campioanei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul mare fotbalist al Stelei cere plecarea lui Charalambous și Pintilii: 'Demisia! E...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist al Stelei cere plecarea lui Charalambous și Pintilii: 'Demisia! E dezastru la FCSB, îl lași pe altul dacă tu nu poți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!