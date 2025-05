Primul transfer făcut de Rapid pentru sezonul viitor! Victor Angelescu a făcut anunțul în direct

Echipa patronată de Dan Șucu va trebui să facă destul de multe schimbări pentru următoarea stagiune dacă va dori să se lupte pentru un loc pe podium. Victor Angelescu, acționarul minoritar al „alb-vișiniilor”, a anunțat că a concretizat primul transfer la Rapid pentru următorul sezon.

Victor Angelescu a concretizat primul transfer la Rapid pentru sezonul viitor! Fotbalistul a impresionat conducerea giuleșteană

iar acum stă la mâna rezultatelor, însă, înainte de toate, Rapid trebuie să își câștige cele două meciuri rămase dacă vrea să mai aibă orice speranță.

ADVERTISEMENT

Deși au avut unul dintre cele mai mari bugete salariale, giuleștenii nu au reușit nici în acest an să pătrundă pe un loc de cupă europeană, cel puțin până în acest moment. Datorită circumstanței date de finala Cupei României dintre CFR Cluj și Hermannstadt, în acest sezon locul 4 duce la barajul de UEFA Conference League, iar acest lucru le menține rapidiștilor speranțele vii.

Cu toate acestea, conducerea de la Rapid este conștientă de faptul că șansele să obțină mult râvnitul loc patru sunt destul de mici și se gândesc deja la strategia pentru sezonul următor. Victor Angelescu a dezvăluit cine va fi primul fotbalist transferat de Rapid București pentru sezonul următor!

ADVERTISEMENT

Kader Keita, primul transfer oficial al Rapidului pentru sezonul 2025/2026: „Am trimis banii să achităm clauza”

Kader Keita a sosit în România la CFR Cluj, venit de la Sivasspor. După ce nu s-a adaptat la stilul de joc al lui Dan Petrescu, ivorianul a fost împrumutat la Rapid cu clauză de cumpărare definitivă. Acționarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, a anunțat că mijlocașul în vârstă de 24 de ani va fi primul transfer la Rapid pentru anul viitor: „Pentru Kader Keita am trimis deja bani să achităm clauza de cumpărare”, a declarat Victor Angelescu la

Totodată, „A fost o lovitură banală la 5 contra 2, un exercițiu destul de banal. L-a lovit cineva cu gheata, dar asta este. Se întâmplă”.

ADVERTISEMENT

„Pentru meciul de aseară nu am nicio explicație. Dar nu îmi place să se generalizeze. Am avut și meciuri bune. Aseară am făcut o primă repriză execrabilă, nici în a doua nu ne-am trezit. Am făcut un meci slab, asta e clar. Nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea de ce putem să facem și meciuri bune, dar și meciuri ca acesta”, a mai spus acționarul minoritar de la Rapid, despre meciul de luni seară.