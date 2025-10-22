Primul transfer făcut de U Cluj în era Cristiano Bergodi!

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Neluțu Sabău. Cristiano Bergodi s-a înțeles deja cu oficialii echipei din Ardeal, însă anunțul oficial nu a fost făcut. Totuși, studenții au rezolvat între timp un nou transfer.

U Cluj se întărește înainte să-și anunțe noul antrenor!

Raji Ayomide a semnat un contract cu Universitatea Cluj, iar ardelenii au anunțat mutarea pe site-ul oficial. Fotbalistul nigerian de doar 19 ani a jucat ultima oară în Israel, la Hapoel Petah Tikva B, și a fost remarcat în cadrul unui trial.

Cine este Raji Ayomide, noul fotbalist de la U Cluj

Nigerianul Raji Ayomide este un mijlocaș defensiv de perspectivă. Nu e primul fotbalist exotic adus de ardeleni în ultimele zile. Rămâne de văzut când vor debuta pentru noua echipă.

„Clubul nostru și-a asigurat serviciile tânărului Raji Ayomide (19 ani, Nigeria). Mijlocașul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

Fotbalistul poate evolua și pe postul de fundaș central. Raji a mai evoluat până acum pentru Jimmy Academy din Nigeria, iar anul trecut a jucat în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.

Atât Raji Ayomide, cât și atacantul Taiwo Quadri, care a semnat un contract cu clubul nostru săptămâna trecută, au fost remarcați de către reprezentanții FC Universitatea Cluj la un trial organizat în Nigeria”, au scris ardelenii pe site-ul oficial.

Când va fi prezentat Cristiano Bergodi la U Cluj!?

Tehnicianul italian a stat ultima oară pe banca Rapidului. El îi ia locul lui Ovidiu Sabău, antrenorul care a dus echipa din Ardeal în cupele europene după o pauză de mai mult de jumătate de secol!