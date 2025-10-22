Sport

Primul transfer făcut de U Cluj în era Cristiano Bergodi!

U Cluj, transfer interesant înainte de prezentarea noului antrenor. Cu cine a semnat echipa din Ardeal. Ultima oară a jucat în Israel. Anunțul oficial.
Alex Bodnariu
23.10.2025 | 00:45
Primul transfer facut de U Cluj in era Cristiano Bergodi
ULTIMA ORĂ
Primul transfer făcut de U Cluj în era Cristiano Bergodi
ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Neluțu Sabău. Cristiano Bergodi s-a înțeles deja cu oficialii echipei din Ardeal, însă anunțul oficial nu a fost făcut. Totuși, studenții au rezolvat între timp un nou transfer.

U Cluj se întărește înainte să-și anunțe noul antrenor!

Raji Ayomide a semnat un contract cu Universitatea Cluj, iar ardelenii au anunțat mutarea pe site-ul oficial. Fotbalistul nigerian de doar 19 ani a jucat ultima oară în Israel, la Hapoel Petah Tikva B, și a fost remarcat în cadrul unui trial.

ADVERTISEMENT

Cine este Raji Ayomide, noul fotbalist de la U Cluj

Nigerianul Raji Ayomide este un mijlocaș defensiv de perspectivă. Nu e primul fotbalist exotic adus de ardeleni în ultimele zile. Șepcile roșii și-au întărit lotul și cu Taiwo Quadri. Rămâne de văzut când vor debuta pentru noua echipă.

„Clubul nostru și-a asigurat serviciile tânărului Raji Ayomide (19 ani, Nigeria). Mijlocașul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

ADVERTISEMENT
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Digi24.ro
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”

Fotbalistul poate evolua și pe postul de fundaș central. Raji a mai evoluat până acum pentru Jimmy Academy din Nigeria, iar anul trecut a jucat în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România!...
Digisport.ro
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă

Atât Raji Ayomide, cât și atacantul Taiwo Quadri, care a semnat un contract cu clubul nostru săptămâna trecută, au fost remarcați de către reprezentanții FC Universitatea Cluj la un trial organizat în Nigeria”, au scris ardelenii pe site-ul oficial.

Când va fi prezentat Cristiano Bergodi la U Cluj!?

Cristiano Bergodi ar urma să fie prezentat joi la U Cluj. Tehnicianul italian a stat ultima oară pe banca Rapidului. El îi ia locul lui Ovidiu Sabău, antrenorul care a dus echipa din Ardeal în cupele europene după o pauză de mai mult de jumătate de secol!

ADVERTISEMENT
Rezultate Champions League, etapa 3. Liverpool, Chelsea și Bayern au făcut spectacol, cât...
Fanatik
Rezultate Champions League, etapa 3. Liverpool, Chelsea și Bayern au făcut spectacol, cât s-a terminat capul de afiș Real Madrid – Juventus: toate rezultatele serii și clasamentul actualizat
Gest superb făcut de Eintracht Frankfurt la meciul cu Liverpool din Champions League....
Fanatik
Gest superb făcut de Eintracht Frankfurt la meciul cu Liverpool din Champions League. Ce omagiu i s-a adus lui Diogo Jota
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în...
Fanatik
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în vârstă de 44 de ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ordine și disciplină la Rapid! Fotbalistul a fost băgat în ședință după victoria...
iamsport.ro
Ordine și disciplină la Rapid! Fotbalistul a fost băgat în ședință după victoria cu Dinamo
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!