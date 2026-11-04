Primul transfer pe care Dinamo îl face în mercato de iarnă. Andrei Nicolescu a făcut anunțul: „Îl cumpărăm!”

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Dinamo este liderul SuperLigii și vrea să continue sezonul excelent pe care îl are. Andrei Nicolescu a spus public că primul jucător pe care „câinii” vor să îl asigure în perspectiva viitorului echipei este portarul Alaa Bellaarouch.

Dinamo îl transferă definitiv pe Alaa Bellaarouch

Alaa Bellaarouch, a cărui mutare a fost anunțată în vară în exclusivitatede FANATIK, pentru un sezon de la Braga, cu opțiune de transfer definitiv în schimbul sumei de 500.000 de euro. Din acești bani, jumătate vor fi redirecționați de portughezi către Strasbourg, club care încă păstrează 50% din drepturile federative ale portarului marocan. Jucătorul a impresionat până acum la Dinamo și a devenit titular incontestabil în poartă, înregistrând 6 partide fără gol dintr-un total de 14.

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Prestațiile sale au convins conducerea echipei din „Ștefan cel Mare”, iar Andrei Nicolescu a anunțat că Bellaarouch va fi transferat definitiv: „Îl cumpărăm. Cu siguranță pe ce a demonstrat până acum și cum avem noi proiecția, ce se va întâmpla cu el, vom activa această clauză. De la momentul activării va mai avea contract încă doi ani”, a spus președintele lui Dinamo la completat în cadrul aceleiași intervenții și de Florin Prunea, care a spus despre portar că: „E numărul 1 în România. Unul dintre puținii portari care prind mingea și care nu greșește!”.

Andrei Nicolescu a spus cum s-a adaptat Alaa Bellaarouch la Dinamo

La doar 24 de ani, Alaa Bellaarouch mai are foarte mulți ani de jucat în fotbalul profesionist. Marocanul își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel, iar momentan dă tot ce are mai bun pentru Dinamo. Andrei Nicolescu explica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că , iar conducerea are mare încredere că va evolua și mai mult în viitorul apropiat. „Se simte foarte bine aici, progresul lui este cât se poate de clar. Noi știam ce putem să facem pentru el și în contextul ăsta noi am spus că va crește”.

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Marocanul a profitat de absența lui Devis Epassy, care s-a operat la genunchi, și a câștigat încă din start duelul cu Alexandru Roșca pentru un loc de titular. Alaa Bellaarouch a impresionat, pe lângă poziționare și reflexe, mai ales prin jocul foarte bun de picior. Născut la Casablanca, în Maroc, pe 1 februarie 2002, el s-a format la academia „Mohammed al VI-lea” din țara natală înainte de a face pasul spre fotbalul european în 2020, la vârsta de 18 ani. Strasbourg, Stade Briochin și Braga sunt formațiile pentru care a evoluat anterior.

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