Primul transfer pe care Gigi Becali îl ratează la FCSB! Patronul nu a vrut să plătească 100.000 de euro. Exclusiv

Gigi Becali a ratat un transfer important în această vară la FCSB. Revenirea lui Alex Chipciu la clubul roș-albastru a picat definitiv din cauza faptului că Gigi Becali nu a dorit să plătească pentru fotbalistul pe care a încasat 3 milioane de euro.

Gigi Becali a început deja ofensiva pentru accederea în grupele unei competiții europene. La FCSB au sosit David Kiki (30 ani), liber de contract, și Daniel Popa (28 ani), pentru care s-a achitat clauza de reziliere de 300.000 de euro, și căruia , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Pe lângă cele două achiziții, Gigi Becali a mai rostit un nume important pe care și-l dorește la echipă: Alex Chipciu (35 ani). Numai că, fotbalistul mai are un an de contract cu U Cluj, iar conducerea ardelenilor nu ia în calcul să se despartă de căpitanul ei gratis. Condiție cu care patronul de la FCSB nu a fost de acord.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, , fotbalistul pe care a încasat 3 milioane de euro în 2016, când l-a vândut în Belgia, la RSC Anderlecht.

Gigi Becali îl dorea pe Alex Chipciu pentru postul de fundaș stânga

Pe lângă asta, tot din informațiile FANATIK, latifundiarul din Pipera îl vedea pe „Rocky” (n.r. porecla lui Alex Chipciu) ca o soluție de backup pentru postul de fundaș stânga. Mai ales din cauza faptului că negocierile cu Risto Radunovic (32 ani) pentru prelungirea angajamentului nu au ajuns la un numitor comun, iar muntenegreanul ar putea pleca gratis de la FCSB în luna decembrie.

Contractul lui Alex Chipciu cu U Cluj mai este valabil încă un an. Însă din iarna lui 2025, când intră în ultimele 6 luni, jucătorul de bandă are dreptul de a negocia cu orice club transferul la viitoarea destinație.

Alex Chipciu avea ușa deschisă la FCSB

Gigi Becali a afirmat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că orice jucător care a făcut performanță la FCSB se poate întoarce la clubul roș-albastru. În situația expusă de omul de afaceri se încadrează și Alex Chipciu.

De altfel, un alt factor care a contribuit masiv la interesul campioanei României pentru Chipciu a fost relația specială pe care fotbalistul o are cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, încă de pe vremea când jucătorul activa la echipa lui Gigi Becali.

„Chipciu nu e problema mea. Mi-a zis Meme, i-am spus că îmi place de el, este jucător cu experiență și dacă poate să vină. Chipciu e jucătorul nostru, ne-a ajutat. Vine oricând, se întoarce la el acasă. Chiar dacă nu joacă e acolo cu noi, cum e Pintilii sau Chiricheș.

Orice jucător cu care am făcut performanțe poate să vină la FCSB și să ia câteva mii de euro salariu. Le-am spus și în comună la mine, cine nu are serviciu pentru că am copilărit cu părinți lor le dau un serviciu la FCSB sau în societățile mele, ia 1.000, 1.5000 de euro pe lună.

Este de prietenie pentru că am câștigat bani cu el în viața mea. Orice jucător cu care am câștigat bani are ușa deschisă la mine”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

