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Manchester United a reluat pista Victor Osimhen, iar atacantul nigerian s-ar arăta dispus să facă pasul spre gruparea de pe Old Trafford, potrivit informațiilor apărute în . Mutarea capătă o rezonanță aparte într-un moment în care banca tehnică a „diavolilor roșii” a fost preluată de Mauricio Pochettino, tehnician care se pregătește deun debut extrem de complicat în noua sa aventură din Premier League

Salariul dorit de jucător și prețul cerut de Galatasaray

Din punct de vedere salarial, Victor Osimhen ar fi pregătit să accepte o remunerație apropiată de actualul său contract de la Galatasaray, estimat la aproximativ 13 milioane de lire sterline pe an. Un astfel de compromis financiar ar putea facilita discuțiile privind pachetul salarial, însă decizia finală aparține în mare măsură clubului din Istanbul.Galatasaray îl evaluează pe Osimhen în intervalul 80–100 de milioane de lire sterline, o sumă considerabilă care face ca o mutare în fereastra de transferuri din vară să pară mult mai realistă decât o operațiune în mercato-ul de iarnă. În contextul regulilor de fair-play financiar și al planificării pe termen lung, oficialii de pe Old Trafford așteaptă atent momentul potrivit pentru a lansa o ofertă concretă clubului turc.

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Impactul potențial în atacul lui Manchester United

Aducerea unui atacant de talia lui Victor Osimhen ar reprezenta o lovitură de imagine și un plus în centrul ofensivei lui Manchester United, oferind un plus de viteză, un joc aerian foarte bun și capacitate de a ataca spațiile în profunzime. Cu un profil capabil să schimbe dinamica ultimilor 30 de metri, zonă în care trupa de pe Old Trafford a suferit în actuala stagiune, nigerianul ar putea deveni punctul de sprijin al compartimentului ofensiv în proiectul condus de Mauricio Pochettino.

Rămâne însă de văzut cum vor evolua negocierile în lunile următoare, mai ales că Galatasaray nu este presată să cedeze ușor unul dintre cei mai valoroși jucători din lot fără o compensație financiară pe măsura pretențiilor sale. Până atunci, focusul imediat al staff-ului și al vestiarului este îndreptat spre provocările din campionat.

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Debutul lui Mauricio Pochettino pe Anfield și istoricul duelurilor cu Liverpool

Pentru Mauricio Pochettino, instalarea la Manchester United vine cu un debut cum nu se poate mai complicat, primul său meci pe banca „diavolilor roșii” fiind direct pe Anfield, în fața celor de la Liverpool, unul dintre cele mai ostile și dificile stadioane din fotbalul mondial. Un eventual rezultat pozitiv în deplasarea de la Liverpool ar cuceri foarte rapid inimile suporterilor de pe Old Trafford, în contextul unui sezon foarte dureros pentru aceștia, echipa aflându-se în acest moment pe locul 18, cu doar 8 puncte acumulate în primele 10 partide în Premier League.

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Indiferent de rezultatul primului test de pe Anfield, startul mandatului lui Pochettino la Manchester United deschide un nou capitol, în care deciziile de pe bancă și strategiile din perioada de mercato, cu numele lui Victor Osimhen tot mai prezent pe radarul clubului, vor influența ambițiile grupării din Manchester în sezonul actual și în perspectiva verii. După duelul de foc de pe Anfield, pentru Manchester United urmează împotriva celor de la Sporting Lisabona și meciul de acasă din Premier League contra lui Brentford.