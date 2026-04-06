Momentul în care Mircea Lucescu a leșinat în fața jucătorilor. Primul tricolor care povestește totul: „Cel mai înspăimântător moment trăit în fotbal”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu este internat la secţia de terapie intensivă de la Spitalul Universitar. la şedinţa tehnică dinaintea meciului cu Slovacia, chiar de faţă cu „tricolorii”, duminica trecută.

Claudiu Petrila, despre leşinul lui Mircea Lucescu: „Bine că medicul a fost foarte calm”

Claudiu Petrila este primul „tricolor” care povesteşte momentele de groază de la Mogoşoaia, în care Mircea Lucescu a fost resuscitat de faţă cu ceilalţi jucători. Atacantul a declarat la emisiunea FANATIK RAPID că fotbaliştii naţionalei nu şi-au mai dorit să joace împotriva Turciei:

ADVERTISEMENT

„Este şi greu să mă gândesc în momentele astea. Îmi doresc foarte mult să îşi revină, ar fi foarte important pentru noi, pentru români să îşi revină, chiar dacă nu din postură de selecţioner. Sunt momente grele pentru dânsul şi familia lui. Le urez multă putere, dânsului forţă multă şi sănătate.

Au fost momente grele şi pentru noi. Nu e uşor să vezi astfel de lucruri. Bine că medicul a fost foarte calm şi a intervenit la timp. Din punctul nostru de vedere, voiam să nu mai jucăm cu Slovacia.

ADVERTISEMENT

Era o stare foarte apăsătoare în jurul nostru. În gândul nostru nu mai voiam să jucăm. Dar nu a fost posibil. Am fost, ne-am făcut treaba, am jucat, chiar dacă am pierdut. E bine că am putut să trecem peste acele momente”, a declarat Petrila la FANATIK RAPID.

ADVERTISEMENT

Claudiu Petrila, în fața celui mai înspăimântător moment din carieră

Fotbalistul de la Rapid, în continuare, a povestit că intervenția medicilor echipei naționale a României a fost una esențială. Petrila, fost jucător și la CFR Cluj, a recunoscut că episodul cu Mircea Lucescu se numără printre cele mai mari șocuri trăite în carieră.

ADVERTISEMENT

„(n.r. cel mai înspăimântător moment din viața ta?) Dacă e să nu luăm din teren… Pentru toată lumea cred că a fost un moment foarte greu, pentru cei care am fost acolo. Nu vreau să intru în detalii. Doar noi putem să știm ce am simțit, ce a fost, cum a fost. Medicii au intervenit la timp, și-au făcut treaba.

(n.r. se putea întâmpla o tragedie, dacă nu erau medicii naționalei României?) Erau foarte aproape, au venit foarte repede. Au fost foarte calmi, au știut ce trebuie să facă. Este foarte important și pentru noi, ca jucători, că ei sunt în spatele nostru. Îți dă o siguranță, nu poți să te gândești la ce poate să se întâmple. E foarte important în cadrul unui echipe că în spatele tău sunt niște oameni care știu ce trebuie să facă”, a mai spus Claudiu Petrila.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, în comă la Spitalul Universitar!

la Spitalul Universitar din Bucureşti. Starea lui s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Anterior, în cursul zilei de vineri, când trebuia externat, a suferit un infarct miocardic acut. Starea fostului selecţioner rămâne foarte delicată:

„În cursul zilei de luni, 6 aprilie, a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ati, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului.

Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situaţiei medicale a pacientului”, se arată în ultimul comunicat al Spitalului Universitar de Urgență București.

