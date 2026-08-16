Primul trofeu pentru Răzvan Lucescu la Al Sadd. Ce a câștigat echipa românului, înaintea începerii sezonului din Qatar

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Cu o săptămână înaintea debutului oficial în noul sezon, Răzvan Lucescu a câștigat primul trofeu. Al Sadd a fost încoronată campioană a Cupei Al Ahrar 2026, după ce a învins echipa algeriană MC Alger cu 2–0 în meciul disputat pe stadionul Jassim Bin Hamad al clubului Al Sadd.

Al Sadd, cu Răzvan Lucescu pe bancă, a câștigat Cupa Al Ahrar

Yousuf Abdurisag a deschis scorul în minutul 54, iar căpitanul Hassan Al Haydos a dublat avantajul echipei Al Sadd în minutul 75. În minutul 65, brazilianul Roberto Firmino, fost la Liverpool, a ratat un penalty, irosind șansa unei victorii și mai clare pentru Al Sadd.

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Aceasta a fost a doua Cupă Al-Ahrar câștigat de Al Sadd, după ce anul trecut a câștigat ediția inaugurală, învingând echipa marocană Wydad cu 5-4 la lovituri de departajare, după un egal 1-1 la finalul timpului regulamentar.

Meciul a făcut parte din pregătirile clubului pentru noul sezon, Al Sadd urmând să înceapă campionatul, pe 22 august, împotriva echipei Al Ahli, pe stadionul Jassim bin Hamad, în etapa de deschidere a Doha Bank Stars League.

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Echipa românului, favorită la titlu în Qatar

(Trabzonspor, Alger), un egal (Aris) și două înfrângeri (Sigma Olomouc, Shabab Al Ahli). Trebuie menționat însă că jucătorii de la naționala Qatarului au venit la club abia la 1 august.

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Al Sadd este favorită la câștigarea unui nou titlu în campionatul Qatarului, fiind, după spusele lui Cosmin Contra, antrenor la Al Arabi, „cea mai bună echipă din Qatar din ultimii 20 de ani”. Campionatul Qatarului începe la 22 august, iar meciul dintre cei doi antrenori români e programat în etapa a cincea, pe 8 octombrie.

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salariul său fiind de 3.5 milioane de dolari pe sezon. Tehnicianul român ar putea încasa şi mai mulţi bani, având şi bonusuri în contract.

Lucescu jr. vizează al 11-lea trofeu

Lucescu jr. a câștigat până acum în cariera sa 10 trofee, dintre care patru sunt cu PAOK Salonic, actuala sa echipă: două titluri în Grecia și două Cupe ale Greciei. Românul a reușit rezultate foarte bune în Arabia Saudită la Al-Hilal, formație alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei, titlul în Saudi Pro League și Cupa din această țară.