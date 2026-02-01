Primul verdict al lui Gigi Becali după debutul lui Matei Popa la FCSB: „Mai avea un metru și o gafa”. Cine va apăra la următorul meci

ADVERTISEMENT

Patronul Gigi Becali a oferit primele reacții despre performanța lui Matei Popa la debutul său în poarta echipei mari a FCSB-ului. Chiar dacă i-a ridicat tensiunea la o fază, omul de afaceri a fost mulțumit de prestația tânărului portar.

Care a fost verdictul lui Gigi Becali despre debutul lui Matei Popa la FCSB

Matei Popa nu a avut foarte multe mingi de apărat, însă a oferit siguranță în poarta campioanei în meciul cu Csikszereda Miercurea Ciuc. El a dat emoții la o singură fază, când a degajat o minge prea târziu, iar un adversar a fost cât pe ce să câștige balonul.

Spre finalul partidei, Csikszereda a beneficiat de mai multe lovituri libere în preajma careului advers, pe care iar una dintre ele se putea transforma în gol, însă tânărul portar a fost la posturi și a refuzat golul ciucanilor, iar acea intervenție l-a câștigat pe patron:

„Am riscat foarte mult, asta e, dar sunt fericit că am riscat şi am văzut ce înseamnă fotbalul cu un om în plus pe teren sau cu un om în minus, adică să joci under că aşa te obligă Burleanu. Am dominat, plus de asta, siguranţa lui s-a văzut din mişcări. A fost şi mama lui la meci.

O să-i spun să nu mai ridice el capul, că nu pasezi tu la 50 de metri, că nu eşti calculator. Acolo a greşit, a vrut să demonstreze, dar nu aşa se face. Mai avea un metru și o gafa. A apărat bine, la revedere, numai acolo stă. O să ajungă mingea la el? (n.r. – în următoarele meciuri) Chiar şi cu Craiova, nu ajunge mingea la el!”, a declarat Gigi Becali, conform

Cum s-a descurcat tânărul portar la primul meci la echipa mare a lui FCSB

Matei Popa a mai apărat pentru echipa de tineret a FCSB-ului, în Youth League, însă meciul de astăzi a reprezentat debutul său la prima echipă. Chiar dacă ocaziile ciucanilor nu au fost mari, el a reușit să închidă poarta în partida de duminică seară.

Conform celor de la Sofascore, tânărul portar a fost unul dintre cei mai buni de pe teren și a primit nota 7.4, peste Florin Tănase, David Miculescu, Vali Crețu sau Daniel Graovac. El a avut un total de șase intervenții, iar

Ce a declarat Matei Popa la finalul partidei FCSB – Csikszereda

Matei Popa a fost extrem de entuziasmat în ultimele zile care a anunțat că Ștefan Târnovanu iese din poartă până la finalul sezonului regulat. Tânărul portar a făcut o impresie bună la debut, iar la flash-interviu a făcut o declarație neașteptată despre portarul său favorit:

„Mă bucur pentru cele 3 puncte, mă bucur pentru debut. A fost tare greu, dar mă bucur că am putut să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine și am jucat ce mi s-a cerut. Ultima paradă a fost îngreunată mai mult de starea terenului, dar eu zic că a fost reușită.

Am primit sfaturi de la toți colegii. Târnovanu, Zima și Udrea m-au ajutat cel mai mult. Am fost foarte entuziasmat zilele acestea și m-am bucurat de tot ceea ce mi s-a întâmplat. Noi sperăm să câștigăm tot ce mai avem până la play-off și sunt sigur că ne vom califica.

Tata mi-a zis doar să fiu calm, mi-a dat încredere. Nu Donnarumma, ci Verbruggen de la Brighton îmi place cel mai mult, avem un stil asemănător și cred că semănăm și fizic. Sper să nu mai luăm gol tot campionatul, dar e cam greu”, a declarat Matei Popa la finalul partidei.