Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Update Exclusiv

Mircea Lucescu (80 de ani) a speriat pe toată lumea după ce i s-a făcut brusc rău în timpul unei ședințe, de față cu toți jucătorii, în cantonamentul de la Mogoșoaia. Medicii echipei naționale i-au oferit prompt primul ajutor și au sunat la salvare, după care a fost transportat către spital. Starea sa de sănătate s-a stabilizat între timp, iar doctorița i-a explicat că nu a fost vorba de un preinfarct sau ceva mai grav.

La trei ore de la incidentul medical petrecut în cantonamentul de la Mogoșoaia, Spitalul Universitar de Urgență București, unde Mircea Lucescu este internat, a oferit primă reacție oficială cu privire la starea de sănătate a selecționerului: „Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc.

În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat la Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de spcialitate”, a fost reacția oficială a spitalului.

Primul verdict al medicilor după incidentul medical al lui Mircea Lucescu de la Mogoșoaia! Mai merge în Slovacia?

unde o doctoriță i-a transmis selecționerului României că a fost vorba doar de o sincopă, nu de un preinfarct, iar motivul principal al acestui incident a fost oboseala și nivelul de stres acumulat în ultima perioadă.

Recomandarea fermă a acesteia pentru Mircea Lucescu a fost aceea de a nu face deplasarea în Slovacia, acolo unde „tricolorii” urmează să dispute un meci amical, care ar fi și ultima partidă a selecționerului pentru naționala de fotbal a României. Totuși, dacă el își va dori să facă acest lucru, doctorița i-a transmis că o va face pe proprie semnătură, deoarece are nevoie să se odihnească și să se ferească de orice sursă de stres.

Mircea Lucescu și-a revenit încă de pe ambulanță. Gluma genială făcută cu medicii: „Ce rapizi sunteţi! Aţi fi buni în atac”

După ce a primit primul ajutor de la medicii echipei naționale prezenți la Mogoșoaia, starea lui Mircea Lucescu s-a stabilizat destul de rapid odată cu sosirea ambulanței la baza de la Mogoșaoia.

În timpul transportului către Spitalul Universitar de Urgență București, Mircea Lucescu chiar a glumit cu medicii din interiorul ambulanței. În contextul jocului ofensiv slab prestat de „tricolori” contra Turciei, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, antrenorul în vârstă de 80 de ani le-a transmis cadrelor medicale că promptitudinea cu care s-au deplasat și cu care au intervenit îi face o variantă viabilă pentru atacul României: „Ce rapizi sunteţi! Aţi fi buni în atac”