Primul zbor turistic în spațiu. Cât a costat biletul și cine va călători alături de Jeff Bezos

În luna iulie, în premieră, oamenii vor putea să călătorească în spațiu pentru a admira Pământul. Compania Blue Origin, deţinută de Jeff Bezos, se pregăteşte să lanseze primul zbor turistic în cosmos.

este programat pe 20 iulie și va dura aproximativ 11 minute. Alături de cel mai bogat om din lume, la bord se vor afla alte trei persoane.

şi restul echipajului vor pluti în interiorul cabinei timp de trei minute înainte să înceapă procedurile de aterizare. În urma unei licitații la care au participat 20 de persoane s-a decis unul din locurile disponibile pentru zborul inaugural, conform Realitatea.net.

Cât a plătit un milionar pentru primul zbor turistic în spațiu

Un milionar a plătit 28 de milioane de dolari pentru a zbura în spațiu cu Jeff Bezos, fondatorul Amazon. Numele câştigătorului va fi anunţat în următoarele săptămâni.

În total, vor fi patru turişti spaţiali în capsula Blue Origin. Alături de fericitul câștigător al licitației și Jeff Bezos vor mai zbura Mark, fratele miliardarului, și încă un călător. Banii plătiți pentru călătorie vor fi donați fundației Blue Origin, care deține și racheta spațială.

Zborul va fi unul suborbital, iar racheta va atinge 100 de kilometri altitudine, ceea ce le va oferi călătorilor aproximativ 3 minute de imponderabilitate.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume. Acesta are o avere estimată la 186 de miliarde de dolari. În funcție de succesul acestei inițiative incredibile, se așteaptă ca averea lui Bezos să urce și mai mult în perioada următoare.

Jeff Bezos are un rival

Compania Virgin Intergalactic, deţinută de miliardarul Richard Branson, e hotărâtă să ducă la un nivel cât mai popular zborul în spațiu. Acesta şi-a găsit deja un slogan îndrăzneț: „Prima companie spaţială comercială”.

„Vreau să subliniez faptul că am trimis până acum şapte oameni în spaţiu şi am format cinci noi astronauţi. Am fost prima dintre companiile spaţiale care au trimis oameni acolo. Dar, sincer să fiu, nu văd nicio cursă”, a declarat Branson, conform Știrile ProTV.

Branson l-a felicitat pe Bezos printr-un mesaj pe Twitter, pentru planurile sale spaţiale. Virgin Intergalactic e abia în faza testelor finale şi nu a stabilit o dată oficială pentru lansarea navetei proprii.

În ciuda acestui aspect, Virgin Galactic a vândut anticipat peste 600 de bilete la un preţ de peste 200.000 de dolari fiecare, pentru doritorii care vor să admire Pământul cum doar astronauții au mai făcut-o.