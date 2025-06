PrimvsDerby în familie! Cum a reacționat fotbalistul Rapidului când a aflat că tatăl lui a semnat cu rivala de aproape o sută de ani a giuleștenilor

Liviu Ciobotariu este noul anteenor al Petrolului și, în sezonul viitor, va avea derby în familie. De-a lungul timpului, cei doi au fost și în aceeași echipă, dar și adversari.

Primvs Derby se dispută din 1934

Niciodată însă nu au fost protagoniști într-un derby de tradiție. Rapid-Petrolul, supranumit Primvs Derby, are o istorie de aproape o sută de ani și aduce față în față două echipe care au sărbătorit deja Centenarul. Rapid e născută în 1923, iar Petrolul în 1924.

ADVERTISEMENT

„Primul meci a avut loc în 1934, prin luna septembrie. Atunci au jucat CFR Rapid București și Juventus București. În 1952, Juventus București s-a mutat la Ploiești. Inițial s-a transformat în Flacăra București, apoi în Energia Ploiești, iar ulterior în Petrolul Ploiești.

Petrolul a sărbătorit și centenarul anul acesta. Se consideră, de comun acord, că este continuatoarea echipei din anii ’30. Derby-urile dintre Steaua, Dinamo și Rapid au apărut ulterior”, a explicat jurnalistul Alin Buzărin la FANATIK Superliga.

ADVERTISEMENT

A semnat contractul la 32 de ani de la căsătorie

Ciobi senior a dezvăluit cum a reacționat fiul său când a aflat că a semnat cu Petrolul. “Era în vacanță și nu a știut nimic. Am semnat într-o zi specială. Ziua în care eu și soția mea am împlinit 32 de ani de când ne-am căsătorit. Denis s-a bucurat pentru mine, chiar dacă vom fi adversari. Mi-a spus că am făcut o alegere bună, că la Petrolul e un mediu în care voi fi mereu motivat. Este și părerea mea“, a dezvăluit Liviu Ciobotariu.

Antrenorul de 54 de ani a mărturisit și cine este omul care îl inspiră în cariera de tehnician. “Am o relație specială cu Olăroiu. Cosmin este nașul meu de cununie și nașul copiilor mei. Vorbim mult, vorbim des și despre fotbal. Oli e unul dintre cei mai puternici antrenori români”, a punctat Ciobotariu despre nașul său, care împlinește chiar azi 56 de ani.

ADVERTISEMENT

Al doilea băiat al lui Ciobi s-a lăsat și de fotbal și de arbitraj

Pentru Liviu Ciobotariu, Petrolul este a 17-a echipă din carieră. El a început să antreneze, în 2006, la Dunărea Galați, unde a stat un an. Ulterior, a trecut pe la Otopeni (2007-2008), Internațional Curtea de Argeș (2008), Otopeni (2008-2009), Pandurii Tg. Jiu (2009- 2010), FC Brăila (2010), Dinamo II (2010-2011), Dinamo (2011-2012), Poli Iași (2012-2013), FC Vaslui (2013-2014), ASA Tg. Mureș (2015), Al Faisaly (2015-2016), Al Tai (2018), FC Botoșani (2018-2019), naționala Libanului (2019 – 2020), Hermannstadt (2021), FC Voluntari (2021-2023), Sepsi (2023), FC Botoșani (2024).

ADVERTISEMENT

Fiul său, Denis Ciobotariu (26 ani) a început fotbalul la Dinamo, acolo unde a și debutat la seniori, în 2017. A mai jucat la Chindia, CFR Cluj, FC Voluntari, Sepsi și acum e la Rapid. La Voluntari și Sepsi, el a fost antrenat chiar de tatăl său.

Ciobi mai are un băiat, Cosmin, botezat așa după numele nașului Olăroiu.