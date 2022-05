Prin ce a trecut CRBL după ce a fost eliminat de la Survivor 2022: “Am bufnit în plâns instant”

În cadrul podcast-ului găzduit de Cătălin Măruță, CRBL a povestit cum a reacționat după ce a fost eliminat de la Survivor România 2022 și a văzut-o pe soția lui la TV. Artistul a fost nevoit să părăsească competiția din cauza problemelor medicale.

Prin ce a trecut CRBL după ce a fost eliminat de la Survivor 2022

CRBL a petrecut aproape trei luni în Republica Dominicană, departe de casă și de cei dragi. i-a fost foarte dor de soția lui, Elena, și de fiica lor.

După ce a fost eliminat, cântărețul a stat în camera de hotel până să revină în România, dar nu a primit telefonul imediat. După ce a intrat în posesia telefonului, CRBL a văzut-o pe soția lui la emisiunea lui Cătălin Măruță. În acel moment a izbucnit în plâns.

De altfel, artistul a fost la fel de emoționat după cea vorbit cu soția lui prin apel video.

“Doar în momentul în care am văzut-o, am bufnit în plâns instant. Și am văzut-o la tine în emisiune prima oară. Eu nu am văzut-o pe telefon, că telefonul mi l-au dat mai târziu.

M-am dus în camera de hotel, acolo aveam internet, și m-am uitat, și primul lucru a fost Elena la tine în emisiune. Alea au fost primele informații pe care eu le-am luat, după emisiune.

Și când am văzut-o prima oară, am bufnit în plâns. Și când am luat telefonul și ne-am văzut pe FaceTime, iar. A fost un șoc.”, a povestit CRBL în cadrul podcast-ului .

În trecut, CRBL a participat la Asia Express, alături de Oase, în urmă cu ceva timp. Dintre show-ul de la Antena 1 și Survivor, artistul a fost mai impresionat de acesta din urmă, care i-a adus mai multe lecții.

CRBL, despre soția lui: “Mă completează perfect”

Cântărețul a avut de spus numai cuvinte de laudă la adresa soției sale, pe care o iubește foarte mult. Eduard Mihail Andreianu, pe numele său real, s-a declarat “dependent” de partenera sa de viață, care îi este, totodată, și cea mai bună prietenă.

a mai spus că nu va mai pleca atât de mult timp de acasă, indiferent de proiectele pe care le va avea.

“Mă completează perfect, nu știu dacă pot să zic doar un lucru pe care-l iubesc la ea. Sunt foarte multe. Este persoana care m-a înțeles atât de bine și care mă poate ajuta să rămân pe drumul drept, când mă duc pe arătură.”, a mai spus CRBL.

Cei doi sunt căsătoriți și au împreună o fiică, Alessia. S-au cunoscut cu mai bine de 15 ani în urmă, atunci când artistul a participat la Dansez pentru tine. Elena era coregrafă în cadrul emisiunii.