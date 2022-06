Prin ce a trecut Lidia Buble la începutul carierei muzicale: “Oamenii căutau nod în papură”

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste, dar a trecut și prin greutăți la începutul carierei muzicale, despre care a vorbit recent.

Prin ce a trecut Lidia Buble la începutul carierei muzicale

Cântăreața s-a confruntat cu dificultăți la începutul carierei. a primit critici pe seama aspectului fizic, nasul ei fiind considerat prea mare.

Ulterior, vedeta a învățat să ia acest lucru ca pe un compliment și să se accepte așa cum este. Artista consideră că încrederea în sine este foarte importantă și acum se mândrește cu nasul ei.

“De mică am fost foarte mulțumită de felul în care am arătat și de felul în care am fost creată de Dumnezeu și cred că asta face diferența. Poți să fii frumoasă și dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt!

Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că ‘Ai nasul mare, te uiți nu știu cum!’», diferite comentarii. Cum spuneam, eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie.

Cumva oamenii căutau un nod în papură. Și după aia am zis ‘Băi, dar mie de mică mi-au plăcut oamenii cu nasul mare!’ Și am luat-o pe partea cealaltă, am luat-o ca pe un compliment!

Și îmi place să cred că mă ajută să miros hit-urile, oamenii frumoși pe care îi păstrez lângă mine. Așa că îl iau ca pe o calitate, mă mândresc cu el!”, a declarat Lidia Buble pentru .

De când s-a lansat în muzică, Lidia Buble nu a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a-și face modificări la nivelul feței.

Ce o atrage pe Lidia Buble la un bărbat

Lidia Buble a dezvăluit că inteligența o atrage foarte mult la un bărbat. În plus, acesta trebuie să fie îngrijit și nu să petreacă prea mult timp în sala de forță.

“Trebuie să recunosc că asta m-a atras întotdeauna la un bărbat, trebuie să fie foarte smart, pentru că pe mine la cap mă lucrezi! Dacă știi să te joci cu mine aici, m-ai câștigat!

Iar fizic, îmi place ca bărbatul de lângă mine să se respecte, să fie îngrijit, dar niciodată nu m-am uitat să fie six pack, să tragă de fiare! În opinia mea, bărbatul care petrece foarte mult timp în sală nu prea are de muncă!”, a mai declarat cântăreața.

În cadrul aceluiași interviu, Lidia Buble și-a exprimat părerea sinceră despre cum ar trebui să se îmbrace bărbații și a spus că pantalonii mulați nu au ce căuta în garderoba lor.

De asemenea, este de părere că bărbații nu trebuie să-și petreacă prea mult timp în fața oglinzii.

“Nu îmi place să văd pantalonii foarte mulați pe un bărbat! Mi se pare că pantalonii mulați sunt strict pentru noi, femeile! Asta nu îmi place să văd.

Bărbatul trebuie să fie bărbat, trebuie să fie masculin! Bărbatul nu trebuie să petreacă foarte mult timp în fața oglinzii, e pentru noi, femeile!”, a explicat Lidia Buble.