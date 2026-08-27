Prin ce a trecut multiplul campion cu FCSB în vestiarul echipei: „Eram mereu batjocorit!”

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Înainte de lunga pauză de câștigat titlul în România, oprită în 2024, FCSB cucerise 3 campionate consecutive în perioada 2012-2015. Unul dintre jucătorii de atunci ai bucureștenilor a dezvăluit recent ce era nevoit să suporte în vestiarul echipei.

Iasmin Latovlevici, terorizat în vestiarul FCSB-ului

Iamin Latovlevici s-a retras din cariera de fotbalist în anul 2023, activând ultima dată la nivel profesionist la FC Argeș. Fostul fundaș lateral stânga a fost unul dintre jucătorii importanți de la FCSB, unde a câștigat mai multe trofee și a jucat și în competițiile europene. în prezent, el și-a amintit de perioada petrecută la echipa din Capitală.

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Mai exact, Latovlevici a povestit cum colegii săi din acea perioadă se întreceau la capitolul vestimentar și cum el și Adi Popa, , aveau de suferit din această privință. „Probabil, Tătărușanu, deși mai încercau mulți. El și acum este foarte atent la partea asta. Eu nu prea pun preț pe haine, el îmi făcea și nodul la cravată.

De fiecare dată când ne îmbrăcam înaintea meciurilor din cupele europene, îți dai seama că eram mereu batjocorit. Eu și Popică (n.r. Adi Popa). Ne spunea Tătă: ’Păi nu vedeți, mă, cum stă pe voi costumul? Uitați aici, mare, elegant, peste 1,80 metri!’. Era numai caterincă”, a mărturisit Iasmin Latovlevici, la

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Cariera lui Iasmin Latovlevici

După perioada de excepție petrecută la FCSB, „Lato” a luat drumul Turciei. În țara „Semilunii”, el a jucat pentru echipe precum Genclerbirligi, Karabukspor, Galatasaray și Bursaspor. La finalul aventurii din această țară, Latovlevici a revenit în România, la CFR Cluj, alături de care a obținut două titluri de campion și unde a jucat din nou alături de fostul coleg de la FCSB, Alexandru Chipciu. Ultima sa experiență oficială ca jucător a fost la FC Argeș.

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În primăvara anului 2023, Latovlevici a semnat cu Petrolul Ploiești, dar a plecat după doar câteva săptămâni din cauza unui conflict cu suporterii. Fanii au întrerupt un antrenament și au avut o reacție dură din cauza trecutului său la FCSB, unii cerându-i să renunțe la echipament. Astfel, contractul a fost reziliat fără să joace nici măcar un minut pentru gruparea prahoveană.