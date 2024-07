Prin ce a trecut un român care a mers cu mașina în vacanță în Grecia: “Aseară am fost eu câștigătorul…”

Prin ce a trecut un român care a mers cu mașina în vacanță în Grecia? Povestea bărbatului i-a lăsat mască pe mulți care plănuiesc o vacanță acolo. Se pare că acesta nu a luat în calcul un astfel de scenariu.

Prin ce a trecut un român care a mers cu mașina în vacanță în Grecia

Un român a ajuns în Grecia, însă nu avea să știe că vacanța sa va fi ruinată. nu se gândea că fix el va fi ”câștigătorul”. Ce a putut să pățească acesta?

Într-o postare pe grupul de Facebook ”Forum Grecia”, bărbatul a publicat câteva imagini și a scris pe scurt ce s-a întâmplat. Se pare că mașina bărbatului a fost spartă noaptea. Acesta nu a ales o parcare păzită ori monitorizată video.

Acum regretă alegerea făcută, însă speră ca alți români să fie atenți la aceste detalii, astfel încât să nu ajungă în situația lui. El a recomandat parcări mult mai sigure și le-a urat o vacanță fără griji altor persoane.

„Mare atenție în Salonic. Se sparg mașinile la greu. Aseară am fost eu ,,câștigătorul”. De preferat parcare păzită și supraveghere video. Vacanță plăcută tuturor”, a fost postarea bărbatului.

Și alți români au avut experiențe similare

Acesta nu este singurul român care a mers cu mașina în vacanță în Grecia și s-a trezit cu pagube. Și ale familii au tot raportat în ultimii ani întâmplări similare. În unele cazuri, anumite persoane s-au trezit și fără bagaje.

De asemenea, un caz care s-a produs recent a avut loc pe insula Thassos. Mai mulți români s-au trezit jefuiți într-un timp foarte scurt. Vacanța lor care părea perfectă s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Dacă respectivul român care a mers în vacanță cu mașina în Grecia s-a trezit cu geamurile sparte, iată că

„Pentru prima oară în Thassos, este un concediu de vis! Dar, cum orice vis are și părți negative, aș vrea să vă avertizez. Am fost să vizităm mănăstirea Mihail și Gavriil, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos.

Acolo am constat că în portofel nu mai aveam nici un ban! În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totala a fost de 450 euro și 55 de Ron.

Din păcate camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind sa cred că au fost niste profesioniști…menționez că au umblat și în mașina prietenilor noștri, posibil sa vă citească cheile când încuiați mașinile”, au povestit românii pe grupul Forum Thassos.