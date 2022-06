Prin ce emoții trece Simona Gherghe. Are legătură cu cei doi copii ai săi: “Sunt terminată”

Simona Gherghe trece prin emoții foarte mari, totul din cauza copiilor ei! Cei mici trebuie să facă un pas important, motiv de îngrijoriri pentru mama lor.

Simona Gherghe, emoții din cauza copiilor ei. Ce a anunțat vedeta

Simona Gherghe trece prin mari emoții din cauza copiilor ei. Vedeta nu îi va mai vedea pe Ana și Vlad pentru câteva zile, motiv de îngrijorare pentru prezentatoarea TV de la Mireasa.

Cu multă emoție, dar și îngrijorare în inimă, le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare o informație care arată cât de mult au crescut, de fapt, cei doi copii ai săi.

, Ana și Vlad, vor pleca într-o excursie pentru câteva zile, aceasta fiind prima lor plecare singuri, așa că nu este de mirare că mama lor este puțin îngrijorată.

“Pleacă în prima lor excursie! Iar eu sunt terminată de emoție…”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Simona Gherghe nu mai vrea alți copii

Vedeta de la emisiunea Mireasă a declarat că nu vrea să mai aibă alți copii. De altfel, chiar și dacă ar dori un al treilea copil, Simona Gherghe nu știe dacă l-ar mai putea concepe, având în vedere că deja are 44 de ani și a rămas foarte greu însărcinată.

Vedeta de la Antena 1 chiar spunea că nu visa că poate avea doi copii, deoarece a rămas gravidă foarte greu. Pe scurt, vedeta a mărturisit pe rețelele de socializare că aceasta este „formula completă” – ea, soțul și cei doi copii.

“Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu am voie, am avut două sarcini dificile.

Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a explicat Simona Gherghe, pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe se iubește de mai mulți ani cu Răzvan Săndulescu, bărbatul alături de care a devenit și mamă. Cei doi s-au căsătorit în anul 2017.