Prin ce momente cumplite a trecut senatorul USR sub a cărui mașină au fost descoperite droguri. Victimă a fost chiar fiica lui Ciprian Rus

Anchetatorii DIICOT au descoperit recent 60 de grame de MMC (Methylamino Methylphenyl Propan), un drog de mare risc, ascunse sub autoturismul lui Ciprian Rus, senator USR de Cluj. Drogul, cunoscut pentru efectele sale similare cu cele ale cocainei, se poate administra fie prin inhalare, fie oral sau sub formă de pastile.

Fiica senatorului USR a fost victima unei agresiuni sexuale

Ciprian Rus a mărturisit că a descoperit drogurile atunci când a dus mașina la un service, pentru a regla o problemă tehnică înaintea unei excursii în Ungaria cu soția și fiica sa. „Mi-am dat seama că sunt substanțe suspecte. În momentul ăla le-am pus pe masă și am pus mâna pe telefon și am sunat la 112 să trimită ei pe cineva, le-am spus la telefon ce am găsit și că mi se par substanțe suspecte și că par a fi cristale de droguri”, a declarat Ciprian Rus.

și a sugerat că ar fi o răzbunare politică. Ciprian Rus a mai subliniat că cantitatea găsită depășește limita legală dintre posesie și trafic, iar dacă ar fi fost prins cu ea în străinătate, cazul s-ar fi calificat drept trafic internațional de droguri. „Singura temere este că s-a întâmplat ceva destul de grav și familia mea se simte amenințată”, a mai spus Rus.

Familia Rus a mai trecut prin momente dramatice în 2022, atunci când fiica minoră a senatorului, R.A.I., a fost victima unei agresiuni sexuale. Inculpat a fost K.R.A., un individ care mai fusese condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca a cerut arestarea preventivă a lui K.R.A. pe 21 decembrie 2022, la Judecătoria Cluj-Napoca. Instanța a respins propunerea cu privire la inculpatul KRA, cercetat penal cu privire la infracţiunea de agresiune sexuală.

Inculpatul a fost arestat preventiv, deși prima instanță hotărâse să stea în arest la domiciliu

Instanța a dispus doar luarea măsurii arestului la domiciliu pentru 30 de zile începând din 21.12.2022 până în data de 19.01.2023 inclusiv și a stabilit în sarcina inculpatului obligația de a nu părăsi imobilul în care locuieşte, fără acordul Judecătoriei Cluj Napoca. Inculpatul avea următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori va fi chemat; să nu comunice în nici un fel, direct ori prin vreun mijloc de comunicare la distanţă, ori prin intermediar, cu persoana vătămată R.A.I. , cu martorii din cauză, R.E.D. (soția lui Ciprian Rus, mama fetei) și F.I.

S-a mai stabilit ca, pe durata măsurii, inculpatul să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. S-a atras atenţia inculpatului că nerespectarea măsurii dispuse, a obligaţiilor care îi revin, poate atrage înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive. Supravegherea respectării obligaţiilor care-i revin inculpatului pe durata măsurii arestării la domiciliu urma să fie făcută de către IPJ Cluj.

Parchetul a depus contestație la această hotărâre, astfel că dosarul ce viza arestarea preventivă a lui K.R.A. a ajuns la Tribunalul Cluj. Pe 28 decembrie 2022, noua instanță a desființat decizia Judecătoriei Cluj- Napoca și, rejudecând, a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca.

Dosarul de agresiune sexuală a fost înregistrat pe 6 ianuarie 2023

Pe cale de consecinţă, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului K.R.A., , pe o durată de 20 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. Instanța a menţinut celelalte dispoziţii ale încheierii penale contestate.

Dosarul al cărui obiect este agresiunea sexuală, în care K.R.A. e inculpat, fiica lui Ciprian Rus este parte vătămată, iar mama sa (R.E.D.) figurează ca parte responsabilă civilmente, a fost înregistrat pe 6 ianuarie 2023 la Judecătoria Cluj-Napoca, conform datelor consulate de FANATIK. Pe portalul instanțelor de judecată nu există informații legate de dosar, în sensul că nu apare nici un termen, deși au trecut doi ani și jumătate de când se află pe rol.

În noiembrie 2024, Ciprian Rus a postat pe Facebook o fotografie mai veche, care îl înfățișează îmbrățișându-și fiica. „Fetița mea a crescut. A intrat anul acesta la liceu și nu prea mai vrea să o ajut la temele la matematică. De 6 ani am petrecut, din păcate, mult mai puțin timp cu ea, implicându-mă în politică cu scopul de a avea o țară ca afară pentru ea și pentru viitoarele generații.”, a scris Ciprian Rus.