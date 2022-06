Prin ce obstacole a trecut Anisia Gafton de la Te cunosc de undeva: ”Nu am renunțat”

Concurenta de la Te cunosc de undeva a avut parte de numeroase obstacole pentru a ajunge pe scenă. Blondina s-a ambiționat și nu a renunțat nicio secundă la visul său, chiar dacă părinții nu i-au fost alături.

Anisia Gafton, piedici în carieră. Concurenta de la Te cunosc de undeva nu a fost susținută de părinți

Anisia Gafton a reușit să se facă recunoscută, dar a trecut prin multe piedici. , de la Pro TV, nu le-a spus inițial părinților cu ce se ocupă pentru că nu aveau niciun fel de reper în stand-up.

„Părinții mei nu m-au susținut deloc în stand-up. Doamne ferește, ei știau doar de Stela și Arșinel. Lor le ziceam că fac momente umoristice, că nu știau ce e ăla stand-up. Prima dată m-au susținut, că au zis cine știe ce mare artist în teatru ajung eu.

Mama mea era profesoară, e foarte fixată pe educație. Eu nu mi-am luat niciodată părinții la stand-up, le ziceam că plec în oraș. La un moment dat, tatăl meu a auzit când vorbeam cu termeni sexuali.

Atunci am zis că intru în pământ, dar tot nu am renunțat la stand-up”, a declarat fosta concurentă de la Ferma. Orășeni vs. Săteni, în podcastul .

Anisia Gafton, îndrumată de profesorii de la teatru

s-a înscris la teatru, unde a mers numai un an. Din fericire, profesorii au îndrumat-o și au încurajat-o în cu totul altă direcție. Așa a ajuns tânăra să facă stand-up, mai ales că-i făcea pe colegi să râdă.

Anisia Gafton susține că nu avea foarte mare încredere în ea, însă în anul 2014 s-a înscris la un concurs organizat la Târgu Mureş. Era vorba de un festival de satiră şi umor, unde actrița s-a înscris la categoria duet.

„Nu m-am dus să participat la secţiunea de stand-up, că nu aveam curaj. Am participat la duet. Întâmplarea o fost să pice duetul şi regizorul de acolo m-a pus pe stand-up”, a precizat vedeta în urmă cu ceva vreme, scrie .