Prin ce probleme a trecut iubita lui Sorin Pușcașu, fost concurent la Survivor România, când a născut: „Asistentele au început să țipe”

Sorin Pușcașu de la Survivor România a devenit de curând tată de băiat. Nașterea fiului său i-a luat un pic pe nepregătite pe el și partenera lui, Laura, care a avut câteva probleme medicale.

Sorin Pușcașu de la Survivor România, despre problemele întâmpinate de Laura la nașterea băiețelului său

Băiețelul trebuia să vină pe lume cu câteva săptămâni mai târziu, însă o complicație apărută în cazul partenerei sale i-a determinat pe doctori să procedeze de urgență.

ADVERTISEMENT

Laura nu a mai născut natural, așa cum își planificase, din cauza faptului că i se desprinse placenta.

Asistentele erau puțin panicate în momentul în care Laura a ajuns la clinica din Constanța unde a născut. Pe urmă s-a descoperit că bebelușul a înghițit foarte mult sânge, iar dacă părinții întârziau s-ar fi putut produce un lucru greu de acceptat.

ADVERTISEMENT

a spus că el a încercat pe toată perioada travaliului și a șederii în spital să își păstreze calmul. A fost alături de partenera lui de viață în fiecare clipă și a încurajat-o spunându-i că totul va fi bine.

„Dacă întârziam, ar fi putut să nu mai fie bebelușul”

„Sunt și eu în rândul oamenilor cu copii acum. Eu zic că mă descurc. Dacă tot vorbim despre subiectul ăsta, el s-a născut puțin mai devreme. S-au întâmplat câteva probleme cu sarcina. Bebe ar fi trebuit să se nască ieri sau astăzi.

ADVERTISEMENT

Am zis să fim precauți, să plecăm la Constanța să nască la o clinică acolo. Am plecat pe 8, am ajuns acolo. Am avut și o programare și imediat după consultație, Laura a început să aibă contracții.

L-a 01:30 noaptea i-a curs apa. Ne-am panicat puțin. La clinică ne-am dat seama că era ceva serios. Asistentele au început să țipe acolo pe coridoare. Doamna doctor i-a zis că nu mai poate naște natural, pentru că i s-a desprins placenta.

ADVERTISEMENT

Chestia asta cică se întâmplă foarte rar. Bebele a înghițit sânge, iar dacă întârziam ar fi putut să nu mai fie bebelușul”, a spus Sorin Pușcașu de la Survivor România la .