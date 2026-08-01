Prin ce schimbări trece David Popovici înainte de Campionatele Europene de la Paris. Sportivul a rămas șocat de diferență

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David Popovici a dezvăluit schimbările incredibile prin care a trecut în ultima vreme. Sportivul a rămas șocat de diferența pe care a observat-o cu puțin timp înainte de Campionatele Europene care au loc la Paris.

David Popovici, transformări uimitoare la nivelul corpului său

Campionatele Europene de natație din 2026, desfășurate între 31 iulie și 16 august, sunt principalul obiectiv al lui David Popovici (21 ani). Starul înotului mondial a dezvăluit , care este deținut în prezent de chinezul Pan Zhanle (21 ani).

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Românul este gata să surprindă cu condiția sa fizică, dovadă că a trecut prin transformări uimitoare. A realizat acest aspect în timp ce se antrena în bazin. Înotătorul a suferit modificări fizice incredibile în ultimii ani, adaptându-și programul zilnic și în afara piscinei. Astfel, a mers constant la sala de forță pentru o musculatură mai puternică.

„Până la Jocurile Olimpice nu făceam foarte multă pregătire cu greutăți. După Jocuri însă am început să mă dezvolt fizic. Încă sunt într-o perioadă în care corpul meu continuă să se schimbe. Am început să cresc puțin în masă musculară. Brațele au devenit mai mari și am simțit că pun mai multă masă pe mine.

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Atunci ne-am spus: «Bine, dacă nu vom mai înota 80 de kilometri pe săptămână, așa cum făceam înainte, trebuie să protejăm ceea ce am construit». Nu este nimic greșit în a înota 80 de kilometri pe săptămână. Pur și simplu nu mai este potrivit pentru mine. Nu pentru totdeauna.

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Așa că am decis să încercăm o abordare diferită. Antrenorul meu a venit cu ideea să încercăm să dezvoltăm mai mult masa musculară și să introducem mai multe antrenamente de forță”, a explicat David Popovici, conform . Sportivul a mai subliniat și o altă schimbare notabilă.

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Câte ședințe de înot are David Popovici săptămânal

Campionul mondial la natație a redus volumul din apă. Acum înoată constant pentru a-și atinge obiectivele, chiar dacă a micșorat numărul de ședințe. În urmă cu ceva vreme obișnuia să stea între 2 și 4 ore pe zi în bazin, însă acum lucrurile stau cu totul diferit. A trecut de la 10 ședințe de înot pe săptămână la doar 8. În plus, este mai atent la detalii.

Înainte de Campionatele Europene de la Paris a lăsat puțin garda jos. Greutățile nu sunt pe primul plan, în schimb a decis să se focuseze pe mai multe exerciții explozive și mișcări cu greutatea propriului corp. Mai mult decât atât, depune foarte multă muncă pentru zona de „core”, adică își îndreaptă atenția spre ansamblul de mușchi din zona mediană care stabilizează coloana vertebrală, pelvisul și șoldurile.

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Cadrele medicale transmit că această parte a organismului uman face legătura dintre partea superioară și cea inferioară a corpului. Totodată, este responsabilă pentru transmiterea eficientă a forței în aproape orice fel de mișcare. Prin urmare, David Popovici rafinează ultimele detalii înainte de cea mai importantă competiție din punctul său de vedere.

În altă ordine de idei, sportivul este . Fostul președintele al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) îi prevede înotătorului un viitor strălucit în cazul în care se va implica vreodată în politica românească.