Prin ce trece Corina Dănilă după ce a pierdut casa în instanță. Vedeta TV, dezvăluiri despre boala de care suferă

Actrița cunoscută pentru rolul jucat în serialul „Numai iubirea”, de la Acasă TV, trece prin momente dificile după ce și- , dar și pentru că are mai multe afecțiuni medicale.

Vedeta are probleme cu coloana și cu articulațiile, însă cea mai gravă este Vitiligo, o boală auto-imună care se manifestă prin apariția unor pete albe pe piele, în special pe mâini.

Acesta este motivul pentru care Corina Dănilă este nevoită să apeleze mereu la machiaj atât când apare pe sticlă, când și este pe scenă, în fața oamenilor.

Corina Dănilă, probleme serioase de sănătate. Despre ce afecțiuni este vorba

„Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulații, odată cu luarea în greutate și că am urmat programul „Good life” sub îndrumarea unor specialiști în nutriție, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie și că încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos.

Urmez în prezent terapia cu oxigen hiperbar (HBOT) pentru că oxigenul respirat difuzează din capilare în țesuturi și ajunge în zonele slab perfuzate, ajutându-mă la ameliorarea durerilor de coloană și articulații.

Tot voi ați sesizat, la un moment dat, petele de pe mâinile mele și v-ați întrebat dacă sufăr de vreo boală anume. Da, e vorba despre vitiligo, o afecțiune dermatologică auto-imună, care se declanșează pe fond emoțional, în condiții de slăbire a sistemului imunitar.

E o boală pe care o duci toată viața. Petele albe de pe mâini sunt vizibile mai ales în sezonul cald, când mă bronzez. Din respect pentru publicul spectator și telespectator, folosesc machiaj și pe față și pe mâini, atât la teatru cât și la televiziune”, a spus Corina Dănilă pentru .

Corina Dănilă, despre problemele de sănătate: ”Fac parte din viață”

Cunoscuta actriță tratează toate afecțiunile de care suferă și are grijă ca publicul să fie atent la ce transmite. susține că toate problemele cu care se confruntă fac parte din cursul vieții și încearcă să facă față.

„Omul trebuie să fie atent la ce fac și la ce transmit, nu la petele mele de pe mâini. Încerc, de ceva vreme, să țin sub control evoluția și să ameliorez efectele, cu ajutorul fototerapiei cu ultraviolete Excilite.

Deci, toate cele cu care m-am confruntat și mă confrunt încă, fac parte din viață și încerc să le fac față atât cât pot și cum pot”, a completat vedeta, mai arată sursa citată.

Corina Dănilă este optimistă în continuare și își dorește ca în perioada următoare omenirea să poată depăși situația cu care se confruntă de aproximativ 2 ani, pandemia de coronavirus.