Prin ce trece Sebastian Chitoșcă, după ce a ajuns acasă de la Survivor România: “Nu-mi vine să cred”. Video

Faimosul Sebastian Chitoșcă a ajuns în urmă cu o zi în Germania, iar la aeroport și-a văzut toată familia. După ce a petrecut prima seară alături de soția sa, fostul concurent de la Survivor România a făcut o declarație neașteptată.

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat din competiția Survivor România, duminică seara. El a stat în republica Dominicană aproape șase luni.

Prin ce trece Sebastian Chitoșcă, după ce a ajuns acasă de la Survivor România: “Nu-mi vine să cred”

După aproape șase luni, Extrem de bucuros, acesta a povestit cum a fost prima noapte pe care a petrecut-o alături de soția sa, Alexandra, după atât de mult timp în care au fost despărțiți. Neașteptat poate pentru unii, Faimosul a declarat că îi este dor de junglă.

“Băi, mi-e dor de junglă! M-am trezit acasă și nu îmi vine să cred că după șase luni jumate sunt acasă și sincer mi-e dor de jungla aia, mi-e dor să mă trezesc cu o șopârlă pe față. În weekend ne vedem pe la București” a declarat Sebastian Chitoșcă, într-un filmuleț pe contul său de socializare.

În alte filmulețe apare și soția lui Sebastian, Alexandra. Au înregistrat un scurt dialog și apoi l-au arătat fanilor.

“Sebastian- Cum a fost prima seară cu soțul tău după șase luni jumătate?

Alexandra- Minunată.

Sebastian- Ți-a fost dor de el?

Alexandra- Extraordinar de mult!”, au spus cei doi.

Sebastian Chitoșcă a stat aproape șase luni în Republica Dominicană

Fostul fotbalist a fost eliminat de la după aproape șase luni. În acel moment a declarat că se aștepta să plece acasă, totuși a fost extrem de afectat. Visul său era să ajungă în marea finală.

“Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă.

Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportive și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici.

Nu am spus niciodată că am un vis să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum.

Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie”, a spus Sebastian Chitoșcă.